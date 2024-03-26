Российский рынок грузовых автоперевозок в 2024 году находится на подъеме несмотря на кратное падение объемов перевозок и стареющий автопарк, завил директор ГК «Джентри» Кондратий Гайкевич, выступая на сессии «Многополярный мир: новые пути развития транспорта и логистики» в рамках прошедшей в Москве выставки TransRussia.

«Где мы должны были оказаться в 2024 году? Сначала отказ европейских поставщиков от услуг российских и белорусских перевозчиков, затем закрытие границ для этих перевозчиков, – сказал К.Гайкевич. – В этот момент, когда санкции против нас были введены, а ответных санкций против европейских перевозчиков еще не было, иностранные перевозчики моментально воспользовались эти фактом. Тогда та самая невидимая рука рынка, которая могла это все регулировать, спрялась в карман, и ставка на перевозку из Литвы в Москву достигала 20-25 тысяч долларов, в то время как исторически она больше 3 тысяч никогда не была».

Спикер отметил, что в сложившихся условиях было необходимо и тогда, и нужно сейчас участие государства, но в умеренной степени. «Внимание государства к нашей отрасли должно быть таким же, как внимание футбольного арбитра во время игры. Свистеть в свисток необязательно, но глазами следить за тем, что происходит на поле, стоило бы», – считает К.Гайкевич.

«Мы должны были оказаться в ситуации, где у нас кратно, в разы, упало количество перевозимых грузов. Мы должны были оказаться на быстро стареющих грузовиках без возможности их починить и так далее. И поэтому сам факт, что сегодня, в 2024 году рынок на подъеме, говорит о том, что-то явно идет хорошо», – сказал он.

По словам К. Гайкевича, на подъеме сейчас растут многие компании, появляются новые игроки, однако, через несколько лет на падающем рынке (прогнозируемом исключительно на длительности экономических циклов) этим новым игрокам, которые пришли на место тех, «кто повесил перчатки на гвоздь», придется доказывать, смогут ли они продолжить свою деятельность. «Все что растет, все потом когда-нибудь падает», – пояснил спикер.

Фото: SeaNews