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Железнодорожные контейнеры, 9 месяцев 2024
20.12.2024

РЖД продляют скидки

    • Правление РЖД продлило на 2025 год ранее введённые скидки на перевозку широкой номенклатуры грузов, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

    В том числе продлены скидки:

    • до 50% – на внутрироссийские перевозки грузов на короткие расстояния,
    • 20% – на перевозки минеральной воды и газированных напитков со станций Иркутск и Батарейная на подмосковную станцию Павшино,
    • 17,5% – на перевозки грузов на вагонах-транспортёрах и 50% – на их порожний пробег (продлена до конца 2027 года).

    Продолжат перевозиться со скидкой по России легковые автомобили в специализированных вагонах с Дальнего Востока на станции Московской железной дороги. В наступающем году она составит 16,4%.

    Также для привлечения дополнительных объёмов грузов на железнодорожный транспорт компанией принят ряд других тарифных решений и обновлён пакет преференций на перевозку грузов в рефконтейнерах по широкому спектру направлений.

    В частности, на импортные перевозки грузов второго и третьего тарифных классов в собственных (арендованных) рефрижераторных контейнерах и в собственных (арендованных) рефрижераторных вагонах в составе группового рефрижераторного подвижного состава через пограничную передаточную станцию Самур (эксп.) Северо-Кавказской железной дороги назначением на станцию Селятино Московской железной дороги, а также на возврат из-под таких перевозок порожних собственных (арендованных) рефрижераторных контейнеров со станции Селятино Московской железной дороги через пограничную передаточную станцию Самур (эксп.) Северо-Кавказской железной дороги устанавливаются понижающие коэффициенты в размере:

    • 0,796 – со/на станцию Астара (эксп.) Азербайджанских железных дорог;
    • 0,500 – со/на станцию Хачмас Азербайджанских железных дорог.

    Понижающий коэффициент 0,796 устанавливается на перевозки грузов второго и третьего тарифных классов в рефрижераторных контейнерах по следующим направлениям:

    • со станций Автово, Бронка, Заневский Пост, Колпино, Купчинская, Лигово, Лужская, Новый Порт, Предпортовая, Санкт-Петербург-Финляндский, Ховрино, Шушары Октябрьской железной дороги, Бекасово-Сортировочное, Белый Раст, Ворсино, Кресты, Кунцево II, Купавна, Орехово-Зуево, Селятино, Силикатная, Тучково, Электроугли Московской железной дороги на станции Безымянка Куйбышевской железной дороги, Челябинск-Грузовой Южно-Уральской железной дороги, Барнаул, Кемерово-Сортировочное, Омск-Восточный Западно-Сибирской железной дороги;
    • со станций Ховрино Октябрьской железной дороги, Бекасово-Сортировочное, Белый Раст, Ворсино, Кресты, Кунцево II, Купавна, Орехово-Зуево, Селятино, Силикатная, Тучково, Электроугли Московской железной дороги на станции Войновка, Екатеринбург-Товарный, Кольцово, Шувакиш Свердловской железной дороги, Иня-Восточная, Клещиха, Новосибирск-Восточный, Новосибирск-Южный, Сеятель, Чемской, Чик Западно-Сибирской железной дороги;
    • со станций Азов, Невинномысская Северо-Кавказской железной дороги на станции Безымянка Куйбышевской железной дороги, Бекасово-Сортировочное, Белый Раст, Ворсино, Кресты, Кунцево II, Купавна, Орехово-Зуево, Селятино, Силикатная, Тучково, Электроугли Московской железной дороги, Автово, Бронка, Заневский Пост, Колпино, Купчинская, Лигово, Лужская, Новый Порт, Предпортовая, Санкт-Петербург-Финляндский, Ховрино, Шушары Октябрьской железной дороги, Войновка, Екатеринбург-Товарный, Кольцово, Шувакиш Свердловской железной дороги, Челябинск-Грузовой Южно-Уральской железной дороги, Барнаул, Иня-Восточная, Кемерово-Сортировочное, Клещиха, Новосибирск-Восточный, Новосибирск-Южный, Омск-Восточный, Сеятель, Чемской, Чик Западно-Сибирской железной дороги;
    • со станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги на станции Безымянка Куйбышевской железной дороги, Войновка Свердловской железной дороги, Челябинск-Грузовой Южно-Уральской железной дороги, Барнаул, Иня-Восточная, Кемерово-Сортировочное, Клещиха, Новосибирск-Восточный, Новосибирск-Южный, Омск-Восточный, Сеятель, Чемской, Чик Западно-Сибирской железной дороги;

    Коэффициент 0,55 устанавливается на перевозки грузов второго и третьего тарифных классов в рефрижераторных контейнерах по следующим направлениям:

    • со станций Автово, Бронка, Заневский Пост, Колпино, Купчинская, Лигово, Лужская, Новый Порт, Предпортовая, Санкт-Петербург-Финляндский, Шушары Октябрьской железной дороги на станции Ховрино Октябрьской железной дороги, Бекасово-Сортировочное, Белый Раст, Ворсино, Кресты, Кунцево II, Купавна, Орехово-Зуево, Селятино, Силикатная, Тучково, Электроугли Московской железной дороги, Войновка, Екатеринбург-Товарный, Кольцово, Шувакиш Свердловской железной дороги, Иня-Восточная, Клещиха, Новосибирск-Восточный, Новосибирск-Южный, Сеятель, Чемской, Чик Западно-Сибирской железной дороги, Краснодар-Сортировочный, Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги;
    • со станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги на станции Бекасово-Сортировочное, Белый Раст, Ворсино, Кресты, Кунцево II, Купавна, Орехово-Зуево, Селятино, Силикатная, Тучково, Электроугли Московской железной дороги, Автово, Бронка, Заневский Пост, Колпино, Купчинская, Лигово, Лужская, Новый Порт, Предпортовая, Санкт-Петербург-Финляндский, Ховрино, Шушары Октябрьской железной дороги, Екатеринбург-Товарный, Кольцово, Шувакиш Свердловской железной дороги.

    Понижающий коэффициент 0,833 устанавливается на внутрироссийские перевозки грузов третьего тарифного класса в собственных (арендованных) рефрижераторных 40-футовых контейнерах на собственных (арендованных) специализированных платформах со станции Черняховск Калининградской железной дороги на станцию Белый Раст Московской железной дороги и со станции Белый Раст Московской железной дороги на станцию Черняховск Калининградской железной дороги.

    Фото: РЖД


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