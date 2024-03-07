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07.03.2024

Женщины в логистике – 5

    • В продолжение дискуссии о роли и месте женщин в транспортно-логистическом бизнесе своим мнением делится Александр Альтшуллер, генеральный директор транспортно-экспедиторской компании «Модуль».

    В 1990-е годы, когда я только начинал, в «Балтийском морском пароходстве» женщин работало немного. Но именно в БМП еще в 40-е годы прошлого века работала первая в мире женщина – капитан дальнего плавания Анна Щетинина.

    Сегодня в компании «Модуль» женщины-коллеги составляют 30% всего штата, а в некоторых отделах, таких как бухгалтерия, экономисты, отдел договоров – и все 100%. И они блестяще справляются со своими задачами. По моим наблюдениям, девушкам легче, чем мужчинам, даются вопросы, связанные, например, с документооборотом.

    В оперативных подразделениях, например в отделе экспедирования экспортных грузов, девушек у нас больше 60%, в импортном отделе – половина всех сотрудников. Но коллективы докеров и работников участка по ремонту контейнеров на наших терминалах – чисто мужские. Не потому, что это закрытые для дам сферы. Скорее, это связано с их незаинтересованностью в такой работе.

    В преддверии праздника я бы пожелал женщинам-коллегам больше радости и больше счастья.

    Фото: «Модуль»


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