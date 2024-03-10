Женщины в логистике – 8

Завершает дискуссию о роли и месте женщин в транспорте и логистике Дмитрий Суховерша, руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России.

За последние 20 лет ситуация на рынке труда в сегменте транспорта и логистики с точки зрения гендерного расклада изменилась, но не существенно. Однако производственную сферу деятельности в отрасли лучше рассматривать отдельно.

Так, в автотранспортных предприятиях, судоходных компаниях, у операторов железнодорожных перевозок, на авиа- морских линиях гендерное соотношение сотрудников практически не изменилось.

Это можно объяснить фактически не изменившимися требованиями к необходимой экспертизе и профильному образованию сотрудников (гражданские транспортные ВУЗы и средние учебные заведения, возможность переобучения военных специалистов на гражданские транспортные специальности), спецификой производства и условиями труда (водители-дальнобойщики, экипажи судов и поездов дальнего следования) и рядом других причин.

Фото: FM Logistic в России