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10.03.2024

Женщины в логистике – 8

    • Завершает дискуссию о роли и месте женщин в транспорте и логистике Дмитрий Суховерша, руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России.

    Женщины в логистике - 8За последние 20 лет ситуация на рынке труда в сегменте транспорта и логистики с точки зрения гендерного расклада изменилась, но не существенно. Однако производственную сферу деятельности в отрасли лучше рассматривать отдельно.

    Так, в автотранспортных предприятиях, судоходных компаниях, у операторов железнодорожных перевозок, на авиа- морских линиях гендерное соотношение сотрудников практически не изменилось.

    Это можно объяснить фактически не изменившимися требованиями к необходимой экспертизе и профильному образованию сотрудников (гражданские транспортные ВУЗы и средние учебные заведения, возможность переобучения военных специалистов на гражданские транспортные специальности), спецификой производства и условиями труда (водители-дальнобойщики, экипажи судов и поездов дальнего следования) и рядом других причин.

    Фото: FM Logistic в России


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