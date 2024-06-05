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О ходе реконструкции морского порта Петропавловск-Камчатский
05.06.2024

О ходе реконструкции морского порта Петропавловск-Камчатский

    • В настоящее время на причале №9 морского порта Петропавловск-Камчатский ведутся работы по монтажу анкерных тяг, установлено 176 хомутов из 178, отсыпано щебня в траншею 1450 м3 из 1560 м3, бурение скважин выполнено на 66%. Кроме того, нанесено 85% антикорризионного покрытия на поверхность опалубки, сообщает в своем Телеграм-канале ФКУ «Ространсмодернизация».

    На объекте погружено 292 шпунта, что составляет 100% от общей длины лицевой стенки реконструируемого причала.

    Также в рамках реализации проекта на причале №10 ведутся работы по сварке коробчатого шпунта Ларсен 5Л – УМ, работы выполнены на 23%.

    Морской порт в Петропавловске-Камчатском расположен в незамерзающей бухте вблизи Северного морского пути, имеет удобные якорные стоянки и места перевалки, в том числе специализированные терминалы для обработки различных видов грузов, отметили в учреждении.

    О ходе реконструкции морского порта Петропавловск-КамчатскийО ходе реконструкции морского порта Петропавловск-КамчатскийО ходе реконструкции морского порта Петропавловск-Камчатский

    Стоп-кадры из видео ФКУ «Ространсмодернизация


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