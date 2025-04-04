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Завершены основные работы второго этапа реконструкции станции Сковородино
04.04.2025

Завершены основные работы второго этапа реконструкции станции Сковородино

    • РЖД завершили основные работы второго этапа реконструкции станции Сковородино в Амурской области, через которую проходит основной объём грузов, следующих по Транссибу в порты Приморья.

    Как сообщается в телеграм-канале компании, в ходе модернизации был построен дополнительный главный путь для грузовых поездов, которые проходят через станцию без остановки, а также обновлена сопутствующая инфраструктуру.

    В том числе было уложено 7,5 км пути и 15 стрелочных переводов, переработано 192 тыс. куб. м грунта, смонтировано 227 опор контактной сети и 5,6 км линий электропередачи, протянуто 172 км линий автоматики и связи.

    Сейчас строительные работы продолжаются, на движение поездов они не влияют. «Развитие инфраструктуры станции позволит увеличить её пропускную способность, а также повысит эффективность маневровых операций» – подчеркнули РЖД в сообщении.

    Фото: РЖД


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