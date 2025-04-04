Завершены основные работы второго этапа реконструкции станции Сковородино

РЖД завершили основные работы второго этапа реконструкции станции Сковородино в Амурской области, через которую проходит основной объём грузов, следующих по Транссибу в порты Приморья.

Как сообщается в телеграм-канале компании, в ходе модернизации был построен дополнительный главный путь для грузовых поездов, которые проходят через станцию без остановки, а также обновлена сопутствующая инфраструктуру.

В том числе было уложено 7,5 км пути и 15 стрелочных переводов, переработано 192 тыс. куб. м грунта, смонтировано 227 опор контактной сети и 5,6 км линий электропередачи, протянуто 172 км линий автоматики и связи.

Сейчас строительные работы продолжаются, на движение поездов они не влияют. «Развитие инфраструктуры станции позволит увеличить её пропускную способность, а также повысит эффективность маневровых операций» – подчеркнули РЖД в сообщении.

Фото: РЖД