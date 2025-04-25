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Жд перевозки лесных грузов, март 2025
25.04.2025

Жд перевозки лесных грузов, март 2025

    • Перевозки лесных грузов на сети РЖД в марте выросли на 6,3%, сообщила компания в своем телеграм-канале. Всего было перевезено 3,6 млн тонн, в том числе на 0,4% 51,4 тыс. TEU перевозки лесных грузов в контейнерах.

    Во внутреннем сообщении было отправлено 2,1 млн тонн грузов лесопромышленного комплекса, на 8,4% больше, чем годом ранее, в основном круглый лес и измельчённая древесина.

    На экспорт отгрузили 1,3 млн тонн (+1,5%), в том числе свыше 1 млн тонн (+3%) — в направлении погранпереходов. Основу экспортного грузопотока составили пиломатериалы, древесностружечные плиты, фанера и шпон.

    БОльшая часть экспорта ушла в Китай, Узбекистан и Казахстан.

    Лидерами по объёмам погрузки лесных грузов в марте 2025 года были:

    • Архангельская область (699 тыс. тонн, +8,9%),
    • Иркутская область (377,1 тыс. тонн, +7,4%) и
    • Волгоградская область (339,7 тыс. тонн, +6,7%).

    Фото: РЖД


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