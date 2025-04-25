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«ТрансКонтейнер» увеличил вместимость терминала в Архангельске
25.04.2025

Аналитический дайджест SeaNews, 21-25 апреля 2025

    • Мировой контейнерный рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 16, 2025

    На 16 неделе 2025 года ставки на исследуемых трейдах продолжают демонстрировать разнонаправленную динамику.

    Оборот мировых контейнерных линий, 2 месяца 2025

    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам первых двух месяцев 2025 года составил 28,1 млн TEU.

     

    Российский транспортный сектор

    Контейнерооборот российских портов в марте 2025 увеличился на 2,7%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 10,8%.

    Операционные итоги Глобал Портс, 1 квартал 2025

    Консолидированный контейнерооборот морских терминалов группы по итогам первого квартала 2025 года увеличился на 2,5%.

    Рекордный мартовский показатель перевозок тихоокеанских морепродуктов

    В марте 2025 года по железной дороге из Приморского края было отправлено 75,4 тыс. тонн морепродуктов.

    Грузооборот российских портов в марте 2025 в деталях

    Грузооборот всех морских портов России в марте 2025 года снизился на 6,1%.

    Соляные рекорды на железной дороге

    РЖД сообщили сразу о двух исторических рекордах по перевозкам соли на внутренний рынок.

    Грузооборот российских портов в марте 2025 снизился на 6,1%

    Почти 50% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. 

    Грузооборот Балтийского бассейна в марте 2025 в деталях

    В марте 2025 года грузооборот портов Балтийского бассейна сократился на 5,2% относительно показателя 2024 года.

    Жд перевозки лесных грузов, март 2025

    Перевозки лесных грузов на сети РЖД в марте выросли на 6,3%.

     

    Товарооборот

    Товарооборот Россия – Азербайджан в первом квартале 2025 года

    По данным государственного таможенного комитета Азербайджана, в первом квартале 2025 года товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на 60,7%.

     

    Флот

    Каждый пятый VLCC – старше 20 лет

    На сегодняшний день в море продолжают работать порядка 130 танкеров VLCC старше 20 лет.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 17 неделя 2025

    На 17 неделе 2025 года цены на бункерное топливо во всех исследуемых портах повысились. 

     

    Фото: ТрансКонтейнер

     


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