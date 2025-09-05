Информационно-аналитическое агентство
Логистический центр в Татищевском уширении канала им. Москвы
05.09.2025

Аналитический дайджест SeaNews, 1-5 сентября 2025

    • Мировой контейнерный рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 35, 2025

    На 35 неделе 2025 года ставки почти на всех исследуемых трейдах снизились.

     

    Российский транспортный сектор

    Контейнерооборот Каспийского бассейна в июле 2025 в деталях

    Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июле 2025 года соответствовала 0,1%.

    Контейнерооборот Каспийского бассейна в июле 2025 снизился на 44,9%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт уменьшился на 56,9%.

    Грузооборот Каспийского бассейна в июле 2025 в деталях

    В июле 2025 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 1,1%.

    Грузы РЖД, 8 месяцев 2025: минус 7%

    По большинству номенклатурных позиций по-прежнему наблюдается отрицательная динамика.

     

    Товарооборот

    Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-июнь 2025

    По данным Евростата, объем грузовых автоперевозок между Россией и Евросоюзом в январе-июне 2025 года составил 1.43 млн тонн.

    Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-июнь 2025

    По данным Евростата, объем грузоперевозок трубопроводным транспортом между Россией и Евросоюзом в январе-июне 2025 года составил 13,2 млн тонн.

     

    Шиппинг

    FESCO увеличила объем перевозок и выручку

    Транспортная группа FESCO опубликовала операционные и финансовые результаты за первое полугодие 2025 года.

    Frontline о выручке, прибыли и дневном заработке танкеров

    Frontline опубликовал основные финансовые показатели за второй квартал 2025 года. 

     

    Кадры

    Самая востребованная среди абитуриентов специальность в морских вузах

    В Федеральном агентстве морского и речного транспорта подвели итоги приёмной кампании подведомственных вузов.

     

    Фрахтовый рынок

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 36 неделя, 2025

    На 36 неделе в Азово-Черноморском регионе рост ставок фрахта замедлился. 

    Фрахтовый рынок Черного моря, 36 неделя, 2025

    На 36 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax и партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax увеличились.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 36, 2025

    На 36 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов относительно прошлой недели не изменились.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 36, 2025

    Фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов в объеме 4,5 тыс. тонн из порта Владивосток в направлении южных портов Китая остаются в районе низких сороковых.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 35 неделя 2025

    На 35 неделе 2025 года цены на бункерное топливо в исследуемых портах демонстрируют разнонаправленную динамику. 

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 36 неделя 2025

    На 36 неделе 2025 года цены на бункерное топливо во всех исследуемых портах повысились.

     

    Фото: Росморпорт


