Регионы-лидеры по погрузке на жд, август 2025

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам августа 2025 года.

С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

Кемеровская область, отгрузившая 15,8 млн тонн;

Свердловская область – 4,5 млн тонн;

Белгородская область — 3,7 млн тонн.

Самую высокую динамику показали:

Кабардино-Балкарская республика и Калужская область – рост на 43,1% -– за счёт увеличения в 1,7 раза отправок строительных грузов и на 25% продовольственных товаров (Кабардино-Балкария) и благодаря наращиванию в 2,8 раза отгрузок лесных грузов и на 8,9% – черных металлов;

Республика Бурятия – рост на 42% за счёт увеличения в 1,5 раза отправок каменного угля и

Пензенская область – роят на 30,2% за счёт наращивания в 2,6 раза погрузки цемента и н 64,3% – зерна.

Фото: РЖД