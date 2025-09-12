Информационно-аналитическое агентство
Регионы-лидеры по погрузке на жд, август 2025
12.09.2025

Регионы-лидеры по погрузке на жд, август 2025

    • ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам августа 2025 года.

    С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

    • Кемеровская область, отгрузившая 15,8 млн тонн;
    • Свердловская область – 4,5 млн тонн;
    • Белгородская область — 3,7 млн тонн.

    Самую высокую динамику показали:

    • Кабардино-Балкарская республика и Калужская область – рост на 43,1% -– за счёт увеличения в 1,7 раза отправок строительных грузов и на 25% продовольственных товаров (Кабардино-Балкария) и благодаря наращиванию в 2,8 раза отгрузок лесных грузов и на 8,9% – черных металлов;
    • Республика Бурятия – рост на 42% за счёт увеличения в 1,5 раза отправок каменного угля и
    • Пензенская область – роят на 30,2% за счёт наращивания в 2,6 раза погрузки цемента и н 64,3% – зерна.

    Фото: РЖД


    Новости по теме
    01.07.2025
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в мае 2025 в деталях
    Грузооборот вырос на 5,9%.
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0
    13.05.2025
    Грузооборот Каспийского бассейна в марте 2025 в деталях
    Грузооборот портов снизился на 41,7%
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    15.04.2025
    Экспортные перевозки удобрений по жд, 3 месяца 2025
    Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам первых трех месяцев 2025 года выросли на 37,1%.
    2025РЖДУдобренияЭкспорт
    0
    04.03.2025
    Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2025 в деталях
    Контейнерооборот вырос на 10,9%
    Только для подписчиков
    2025Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    05.09.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 36, 2025
    Разнонаправленная динамика
    Только для подписчиков
    2025Drewryконтейнерный индекс
    0
    05.06.2025
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в апреле 2025 в деталях
    Рост составил 3,1%.
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    12.09.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 37, 2025
    12.09.2025 Maersk почти догнал COSCO на внутриазиатском рынке
    11.09.2025 Железнодорожные контейнеры, 8 месяцев 2025: снижение углубляется
    10.09.2025 Зафрахтованный ZIM контейнеровоз потерял почти 70 контейнеров
    10.09.2025 Первый электрический ричстакер на терминале Глобал Портс
    09.09.2025 Первая экспортная отправка пиломатериалов с использованием электронной площадки «Оператор товарных поставок»
    Госрегулирование Показать всё
    12.09.2025 Вступил в силу порядок каботажных перевозок для транспортных компаний ЕАЭС в России
    11.09.2025 Польша закрывает границу с Белоруссией
    09.09.2025 Утверждена Концепция развития рынка газомоторного топлива до 2035 года
    04.09.2025 Назначен начальник Санкт-Петербургской таможни
    04.09.2025 Льготные тарифы на перевозку угля в новых регионах
    28.08.2025 Введен новый временный запрет на экспорт бензина
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
