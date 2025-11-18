Контейнерооборот российских портов в октябре 2025 снизился на 10,7%

Контейнерооборот всех морских портов России в октябре 2025 года снизился на 10,7% относительно показателя октября прошлого года и составил 419,9 тыс. TEU.

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт сократился на 19%, экспорт – на 16,5%. В транзите было перевалено на 19,8% меньше, чем в октябре 2024 года. Каботаж вырос на 14,2%.

Груженых контейнеров было обработано на 9,9% меньше, чем в октябре 2024 года. Из общего объема груженых 11,5% приходилось на рефконтейнеры, 88,5% – на сухие.

48,5% груженых контейнеров прошло в импорте, 25,8% – в экспорте, 24,8% – в каботаже и 0,9% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 12,8%.

В октябре 2025 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 45,6%, Балтийский бассейн обработал 30,3%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 20%, 4% и 0,1% соответственно.

