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Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, 4 месяца 2025
30.05.2025

Аналитический дайджест SeaNews, 26-30 мая

    • Мировой контейнерный рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 21, 2025

    На 21 неделе 2025 года ставки на исследуемых трейдах продолжают демонстрировать разнонаправленную динамику.

    Контейнерные порты Турции, 4 месяца 2025

    Контейнерооборот Турции по итогам 4 месяцев 2025 года составил порядка 4,45 млн TEU.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 22 неделя 2025

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 22 неделе 2025 года увеличился относительно показателя прошлой недели на 10%.

     

    Российский транспортный сектор

    Грузооборот российских портов в апреле 2025 в деталях

    Грузооборот всех морских портов России в апреле 2025 года снизился на 4,7% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

    Грузооборот российских портов в апреле 2025 снизился на 4,7%

    Почти 50% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы.

    Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2025 в деталях

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 6,4%.

    Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2025 вырос на 10,1%

    Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2025 года составляла 35%.

    Грузооборот Балтийского бассейна в апреле 2025 в деталях

    Импорт вырос на 20,2%.

    ФТС о ро-ро перевозках через Туапсе

    С начала года на судах ро-ро через Туапсинский порт доставлено более 14,8 тысяч автотранспортных средств.

    Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, 4 месяца 2025

    По данным РЖД, перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы с Китаем увеличились за 4 месяца этого года на 0,8%.

    Грузооборот Балтийского бассейна в апреле 2025: выросла перевалка руды

    В апреле 2025 года грузооборот портов Балтийского бассейна сократился на 4,8% относительно показателя 2024 года.

    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2025 в деталях

    В апреле 2025 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 9,3% относительно показателя апреля 2024 года.

     

    Товарооборот

    Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-март 2025

    По данным Евростата, объем грузоперевозок трубопроводным транспортом между Россией и Евросоюзом в январе-марте 2025 года составил 7 млн тонн.

    Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, январь-март 2025

    По данным Евростата, российский морской экспорт удобрений в страны Евросоюза в январе-марте 2025 года составил 1,22 млн тонн. 

    Товарооборот Россия – США в первом квартале 2025 года

    По данным Бюро переписей США (Census Bureau), товарооборот между Россией и США за первый квартал 2025 года увеличился на 11,7%.

     

    Железная дорога

    Перевозки по жд Казахстан — Китай растут

    Объем железнодорожных перевозок между Китаем и Казахстаном по итогам первых 4 месяцев 2025 года вырос к аналогичному периоду 2024 года на 13%.

     

    Финансы

    Финансовые результаты Совкомфлота, 1 квартал 2025

    ПАО «Совкомфлот» опубликовало обобщенную консолидированную финансовую отчетность за первый квартал 2025 года.

     

    Фрахтовый рынок

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 22 неделя, 2025

    На 22 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно предыдущей недели пошли вниз. 

    Фрахтовый рынок Черного моря, 22 неделя, 2025

    На 22 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax не изменились.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 22, 2025

    На 22 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов относительно 21 недели не изменились.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 22, 2025

    Динамики ставок не наблюдается.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 22 неделя 2025

    На 22 неделе 2025 года цены на бункерное топливо во всех исследуемых портах демонстрируют разнонаправленную динамику.

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 22 неделя 2025

    На 22 неделе 2025 года цены на бункерное топливо во всех исследуемых портах демонстрируют незначительное снижение.

     

    Фото: РЖД


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