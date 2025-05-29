Грузооборот Балтийского бассейна в апреле 2025: выросла перевалка руды

В апреле 2025 года грузооборот портов Балтийского бассейна сократился на 4,8% относительно показателя 2024 года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 88,4% всех грузов, снизился на 6,2%. В транзите было перевалено на 30,3% меньше, чем годом ранее. Импорт вырос на 20,2%. Каботаж увеличился на 20,9%.

В апреле 2025 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 31,1%.

В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна почти половина приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 27%, нефтепродуктов – 23,4% от общего объема перевалки. На уголь и кокс в апреле 2025 года приходилось 15,8%, на химические и минеральные удобрения – 13,3%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте руды, оборот которой вырос в 2,4 раза. Цветных металлов было обработано на 69,4% больше, чем в апреле 2024 года. Перевалка пищевого налива увеличилась на 42,7%.

Наиболее значительно, на 75,6% снизился оборот сжиженного газа. Зерна было обработано на 56,1% меньше, чем годом ранее, лесных грузов – на 24,3% меньше.

В апреле 2025 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 49,2%, Приморск обработал 22%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось 21,1%.

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