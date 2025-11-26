Информационно-аналитическое агентство
Финансовые результаты Zim в 3 квартале 2025 года
26.11.2025

Финансовые результаты Zim в 3 квартале 2025 года

    • Zim опубликовал основные операционные и финансовые показатели за третий квартал и 9 месяцев 2025 года.

    Итоги 3 квартала

    Как сообщили SeaNews в компании, объем перевозок по итогам третьего квартала 2025 года составил 926 тыс. TEU, на 4,5% меньше по сравнению с показателем третьего квартала 2024 года. Средняя величина ставки была 1602 доллара за TEU, на 35,4% ниже, чем годом ранее.

    Суммарная выручка сократилась на 35,7% до 1,8 млрд долларов. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 61,3% до 593 млн долларов. Операционная прибыль уменьшилась на 79% до 259 млн долларов, скорректированная операционная прибыль – также на 79% до 260 млн долларов.

    Чистая прибыль составила 123 млн долларов против 1,1 млрд долларов в третьем квартале 2024 года (минус 89,1%).

    Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA и скорректированной операционной прибыли за третий квартал 2025 года составила 33% и 15% соответственно против 55% и 45% за третий квартал 2024 года.

    Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 628 млн долларов против 1,5 млрд долларов в третьем квартале 2024 года (минус 58,1%).

    Свободный денежный поток в отчетном периоде снизился на 60,5% до 574 млн долларов.

    Итоги 9 месяцев

    Суммарная выручка составила 5,4 млрд долларов по сравнению с 6,3 млрд за первые 9 месяцев 2024 года (-13,4%). Как пояснили в компании, это обусловлено, главным образом, снижением фрахтовых ставок.

    Объем перевозок по итогам первых 9 месяцев 2025 составил 2,8 млн TEU почти столько же, сколько и годом ранее. Средняя величина фрахтовой ставки была 1622 долларов за TEU, на 14,3% ниже, чем годом ранее.

    Операционная прибыль за первые 9 месяцев 2025 года составила 873 млн долларов (минус 53,3%). Снижение операционной прибыли за первые 9 месяцев 2025 года было обусловлено, главным образом, снижением выручки и увеличением амортизационных расходов.

    Чистая прибыль за первые девять месяцев 2025 года составила 443 млн долларов по сравнению с чистой прибылью в 1,6 млрд долларов за первые 9 месяцев 2024 года (минус 72,2%).

    Скорректированный показатель EBITDA снизился на 32,3% до 1,8 млрд долларов. Скорректированная операционная прибыль за этот период сократилась на 53,9% до 872 млн долларов.

    Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA и скорректированной операционной прибыли за 9 месяцев 2025 года составила 34% и 16% соответственно против 44% и 30% за январь-сентябрь 2024 года.

    Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, снизились до 1,9 млрд долларов (минус 26%).

    Свободный денежный поток в отчетном периоде уменьшился на 27,7% до 1,8 млрд долларов.

    Комментируя итоги квартала, CEO Zim Эли Гликман сказал, что современная рыночная среда характеризуется нарушениями и колебаниями, более частыми и острыми, чем раньше.

    «Принимая во внимание ослабление рыночных условий в четвертом квартале, мы увеличиваем средние значения наших прогнозов на 2025 год на основании сильных результатов текущего периода. В целом считаем, что наш дифференцированный коммерческий подход, улучшенный профиль флота и оптимизированная структура затрат позволяют ZIM противостоять краткосрочной волатильности и создавать долгосрочную ценность для акционеров», – добавил он.

    Фото: Zim


