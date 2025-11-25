«Совкомфлот» завершил дебютное размещение долларовых облигаций

ПАО «Совкомфлот» завершило размещение на российском рынке дебютного выпуска облигаций в долларах с расчетами в рублях, сообщила компания в своем телеграм-канале.

Объем сделки – 200 млн долларов. Срок обращения составит четыре года с возможностью досрочного погашения эмитентом выпуска по номиналу в течение последних трех месяцев обращения облигаций. Купонный период — 30 дней.

Выпуск был с интересом встречен со стороны инвестиционного сообщества, отмечают в «Совкомфлоте». В книге заявок приняли участие крупнейшие институциональные инвесторы, включая управляющие и страховые компании, а также банки. Существенный объем спроса был сформирован за счет частных инвесторов.

Первоначально объявленная ставка купона была понижена с предложенного уровня на 35 б.п. до итогового значения в 7,55% годовых.

Организаторами проекта выступили три крупных финансовых института: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг и Газпромбанк, ставший агентом по размещению.

«Успешное завершение сделки и достигнутые результаты свидетельствуют о высоком уровне доверия инвесторов к кредитному качеству компании. Размещение нового выпуска является продолжением присутствия Совкомфлота на российском долговом рынке в дополнение к уже обращающимся замещающим облигациям в долларах и облигациям в юанях. Полученные средства компания планирует использовать для целей рефинансирования действующих заимствований и инвестиций в новые проекты», – прокомментировал Александр Вербо, заместитель Генерального директора – финансовый директор ПАО «Совкомфлот».

Фото: Совкомфлот