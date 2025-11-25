Информационно-аналитическое агентство
«Совкомфлот» принял в эксплуатацию танкер «Иван Айвазовский»
25.11.2025

«Совкомфлот» принял в эксплуатацию танкер «Иван Айвазовский»

    • Флот группы компаний СКФ пополнил новый крупнотоннажный «зеленый» танкер типоразмера MR. Как сообщили SeaNews в группе, судно получило имя в честь выдающегося художника-мариниста Ивана Айвазовского.

    «Иван Айвазовский» – головное судно новой серии танкеров для перевозки нефтепродуктов, в том числе из районов с ледовыми условиями плавания. Суда серии будут работать под российским флагом.

    Дедвейт танкера «Иван Айвазовский» составляет 49,8 тыс. тонн, длина – 183 метра, ширина – 32,2 метра, осадка – 13,4 метров, ледовый класс – 1B. Судно построен на верфи «Звезда» в городе Большой Камень в Приморском крае.

    Суда этой серии соответствуют всем действующим международным нормам в области защиты окружающей среды. Танкеры оснащены двухтопливной энергетической установкой, которая предусматривает возможность использования сжиженного природного газа качестве основного вида топлива, что существенно снижает объем выбросов в атмосферу.

    Это первый двухтопливный танкер типоразмера MR, построенный в России.

    «Сегодня новые крупнотоннажные танкеры крайне необходимы стране для обеспечения стабильных перевозок энергоносителей, и мы уверены, что серия «зеленых» продуктовозов «Совкомфлота» будет востребована российской внешней торговлей, – прокомментировал Генеральный директор – председатель Правления ПАО «Совкомфлот» Игорь Тонковидов. – По своим характеристикам и экологическому профилю новое судно отвечает самым высоким требованиям судоходной отрасли, и вызывает гордость, что серийное производство таких танкеров на отечественной верфи было налажено с учетом передового опыта «Совкомфлота»».

