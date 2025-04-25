Первый рейс нового сухогруза Волжского пароходства

Новый сухогруз Волжского пароходства «Леонид Багров» отправился в первый рейс после погрузки пшеницей из Ростовского мультимодального порта, сообщили SeaNews в компании.

Это второе судно проекта RSD71. Флагман серии – теплоход «Конструктор Егоров» – вышел в первый рейс месяц назад.

Проект сухогруза разработан Морским инженерным бюро и является продолжением проекта RSD59. Основное преимущество RSD71 перед другими современными судами, отметили в пароходстве, – его универсальность, гарантирующая эффективную работу как в море с дедвейтом 7154 тонны, так и в реке с дедвейтом 4380 тонн. Усовершенствованная конструкция сухогруза позволяет расширить географию доставки грузов на те порты, куда по своим габаритам не могут заходить суда проекта RSD59.

Перед первым рейсом экипаж провел тестирование всех судовых систем, береговые сотрудники компании оформили необходимые разрешительные документы, а также обеспечили судно топливом и снабжением.

«Леонид Багров» отвечает современным экологическим стандартам Международной морской организации (IMO) в части сокращения выбросов в атмосферу. Его двигатели оснащены системой очистки выхлопных газов, уменьшающей выбросы оксидов азота (NOx), которая соответствует требованиям стандарта Tier III международной конвенции МАРПОЛ.

Сухогруз оборудован передовыми системами автоматизации и поддержки судовождения, в том числе системой IP-телефонии и терминалом спутниковой связи VSAT. В терминал интегрирован модем Gilat, который обеспечит судно спутниковым интернетом с безлимитным трафиком. На мачте «Леонида Багрова» установлена новая модель мультимодема GSM с более современным модулем для повышения качества интернет-сигнала.

Фото: Волжское пароходство