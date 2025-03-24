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Волжское пароходство открыло навигацию
24.03.2025

Волжское пароходство открыло навигацию

    • Волжское пароходство открыло навигацию«Волжское пароходство» открыло навигацию в Волго-Донском бассейне внутренних водных путей. Как сообщили SeaNews в компании, первым приступил к выполнению первого рейсового задания в этом году буксир-толкач «Профессор Рыжов».

    Теплоход вышел из ворот шлюза №31 Волгоградского гидроузла в 9:00 24 марта и отправился на погрузку в порт Бузан. Торжественная церемония открытия навигации состоялась на 8 дней раньше планового срока.

    В ближайшее время сухогрузы «Волжского пароходства» пойдут в первые рейсы и на других участках внутренних водных путей Европейской части России.

    Так, в апреле судно компании примет участие в традиционном открытии нового судоходного сезона на Верхней Волге. А в мае в Нижнем Новгороде под эгидой «Волжского пароходства» курсанты отраслевых учебных заведений со всей России впервые на федеральном уровне дадут старт молодежной навигации.

    «Хоть зима в этом году была не снежной, мы все-таки надеемся, что воды будет достаточно для прохождения судов», – отметил Юрий Агуреев, капитан — первый помощник механика т/х «Профессор Рыжов».

    Фото: Волжское пароходство


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