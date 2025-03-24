«Волжское пароходство» открыло навигацию в Волго-Донском бассейне внутренних водных путей. Как сообщили SeaNews в компании, первым приступил к выполнению первого рейсового задания в этом году буксир-толкач «Профессор Рыжов».

Теплоход вышел из ворот шлюза №31 Волгоградского гидроузла в 9:00 24 марта и отправился на погрузку в порт Бузан. Торжественная церемония открытия навигации состоялась на 8 дней раньше планового срока.

В ближайшее время сухогрузы «Волжского пароходства» пойдут в первые рейсы и на других участках внутренних водных путей Европейской части России.

Так, в апреле судно компании примет участие в традиционном открытии нового судоходного сезона на Верхней Волге. А в мае в Нижнем Новгороде под эгидой «Волжского пароходства» курсанты отраслевых учебных заведений со всей России впервые на федеральном уровне дадут старт молодежной навигации.

«Хоть зима в этом году была не снежной, мы все-таки надеемся, что воды будет достаточно для прохождения судов», – отметил Юрий Агуреев, капитан — первый помощник механика т/х «Профессор Рыжов».

Фото: Волжское пароходство