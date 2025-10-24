Информационно-аналитическое агентство
Завершается навигация в порту Тикси
24.10.2025

    • Завершается навигация в морском порту Тикси, республика Саха (Якутия). Как сообщает в своем телеграм-канале пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта, в навигацию 2025 года перевезено более 537,6 тыс. тонн грузов, из них 175, 4 тыс. тонн – транзит.

    За период навигации 2025 года в порту Тикси и на его морских терминалах было оформлено 394 судозахода. В общей сложности было проведено 20 инспекций государственного портового контроля и 25 инспекций в рамках концентрированной инспекционной кампании (КИК).

    Основная номенклатура переработанных грузов – нефтепродукты (более 186 тыс. тонн), уголь (более 127 тыс. тонн), генеральные грузы (около 48 тыс. тонн). Кроме того, в порт доставлены стройматериалы, продовольственные и промышленные товары.

    Морской порт Тикси, отмечают в Росморречфлоте, является ключевым звеном в системе доставки в Якутию жизнеобеспечивающих товаров, топлива и материалов в рамках северного завоза в течение более короткой навигации по сравнению с другими портами Арктики.

    Фото: Росморречфлот


  •  




