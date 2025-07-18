Форум «Арктика – Регионы» – ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ АРКТИКА!

III Форум «Арктика-Регионы» соберет экспертов для обсуждения будущего Арктики.

С 31 июля по 1 августа в Архангельске состоится III Форум «Арктика-Регионы», посвященный развитию Арктической зоны РФ и укреплению международного сотрудничества в регионе.

Организатором Форума выступает Правительство Архангельской области при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, соорганизатором – ООО «НЕВА-Интернэшнл».

Титульный партнер мероприятия – ГК «Росатом», стратегический партнер – ПАО «Банк ПСБ».

В 2024 году Форум уже подтвердил статус уникальной профессиональной площадки и объединил более тысячи представителей из более чем 35 регионов страны. Деловое мероприятие привлекло свыше 100 VIP-персон и собрал внушительный состав экспертов — более 150 ведущих специалистов отрасли выступили в качестве спикеров.

В 2025 году центральным событием Форума станет пленарное заседание «Международное сотрудничество – партнерство ради будущего Арктики». Среди приглашенных участников – Председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко, Советник Президента Российской Федерации; специальный представитель Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в сфере транспорта; заместитель председателя, Морская коллегия Российской Федерации Игорь Левитин, Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, специальный представитель госкорпорации «Росатом» по вопросам развития Арктики, заместитель председателя госкомиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов, вице-президент по федеральным и региональным программам ГМК «Норильский никель» Андрей Грачев и др.

На заседании будут обсуждаться ключевые вопросы укрепления международных связей и наращивания инвестиционной привлекательности арктических регионов, межрегиональное сотрудничество, возможности для увеличения экспортного потенциала территории для развития Северного морского пути.

В Форуме запланировано участие иностранных официальных делегаций из Китая, Индии, Саудовской Аравии, Малайзии, Бразилии и стран СНГ.

В рамках Форума состоится заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Международная кооперация и экспорт» и «Северный морской путь и Арктика».

Насыщенная деловая программа Форума включает более 20 тематических треков, которые охватывают ключевые направления развития АЗРФ.

При поддержке ГК «Росатом» запланирована масштабная конференция «500 лет Северному морскому пути как национальной транспортной магистрали», а также в программе Форума будут освещены темы модернизации портовой инфраструктуры, транспортной логистики, судоремонта для арктической зоны, малой авиации, применения беспилотных систем для Арктики, использование минерально-сырьевых ресурсов арктического региона, здоровьесбережение населения Крайнего Севера, кадрового дефицита и многие другие.

Особое внимание уделяется вопросам международной кооперации и экспорта, а также привлечению инвестиций и развитию инфраструктуры арктических регионов. Значительный блок программы посвящен транспортной логистике и развитию Северного морского пути, включая модернизацию судостроительной отрасли и портовой инфраструктуры.

При участии представителей Росгвардии и МЧС в рамках стратегической сессии будут подниматься вопросы обеспечения безопасности в Арктической зоне Российской Федерации, создания комплексных аварийно-спасательных центров в арктических регионах, использования технических средств и специальной техники адаптированных к суровым климатическим условиям.

В фокусе обсуждения также находятся вопросы цифровой трансформации и внедрения инновационных технологий в развитии арктических регионов России. Отдельное внимание уделяется перспективам развития малой авиации и беспилотных летательных аппаратов, а также робототехнических комплексов, применяемых в условиях Крайнего Севера.

Важное место в программе занимают социальные аспекты: развитие кадрового потенциала, проектирование социального пространства для повышения комфорта проживания в арктических регионах, развитие арктических городов и создание новых центров притяжения в регионы АЗРФ. Участие в сессии примет представитель ПАО «Банк ПСБ».

Участники обсудят перспективы арктического и автомобильного туризма, условия для доступного отдыха в арктических регионах и формирование инфраструктуры придорожного сервиса. В мероприятии также примут участие делегации арктических регионов и представители экспертной экспедиции по приоритетному маршруту региона «Дорога на Русский Север».

Ключевые темы здравоохранения в экстремальных условиях Севера станут предметом обсуждения на деловой сессии «Арктическая медицина: повышение уровня здоровьесбережения и долголетия жителей Арктики».

Вопросы обеспечения безопасности в Арктической зоне Российской Федерации займут особое место в деловой программе форума. Участники обсудят актуальные задачи разработки и внедрения технических средств и специального транспорта, адаптированных к суровым арктическим условиям. В фокусе внимания окажутся современные подходы к противодействию беспилотным летательным аппаратам в экстремальных климатических условиях Севера, а также вопросы материально-технического обеспечения арктических проектов. Отдельно будут рассмотрены требования к специальному оборудованию, экипировке и снаряжению для безопасного выполнения работ в АЗРФ.

Также в фокусе обсуждения — актуальные проблемы и перспективы развития лесопромышленного комплекса в субъектах Арктической зоны: состояние лесных ресурсов, технологии переработки, и др.

Молодежный трек Форума будет включать работу лаборатории проектов БРИКС и обсуждение перспектив развития межвузовского кампуса в области науки и технологического предпринимательства.

Такой комплексный подход к формированию деловой программы позволит всесторонне рассмотреть актуальные вопросы развития арктических территорий и выработать эффективные решения для существующих вызовов.

В форуме примут участие ведущие организации, среди которых ГК «Росатом», ГК «Ростех», ПАО «Банк ПСБ», ВЭБ.РФ, АО «КРДВ», ФГБУ «Главсевморпуть», ФАНУ «Востокгосплан», АО «Российский экспортный центр», АО «Вертолеты России», ФГУП «Гидрографическое предприятие», Проектный офис развития Арктики, ООО СЗ «Трансстройдевелопмент Арктика», ГК «Москабельмет», АО «Мурманский морской рыбный порт», АО «Газпромбанк», ООО «Винета», Архангельский морской торговый порт, Архангельская ремонтно-эксплуатационная база флота, Архангельский траловый флот, Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, «Промышленные технологии», СПО «Арктика» и другие крупные представители бизнеса.

В рамках форума будет организована экспозиция промышленных предприятий, работающих для развития Арктической зоны. Участники смогут ознакомиться с новейшими разработками в области судостроения, портового оборудования и технологий для работы в условиях Крайнего Севера.

Специально организованный воркшоп с кейсами по привлечению инвестиций в регионы АЗРФ станет практическим подспорьем для обмена опытом, постановки актуальных вопросов и выработки практических решений в сфере инвестиционного развития арктических территорий.

Особое место в программе форума займет практический диалог между производителями и закупщиками. Будет организована специальная площадка для проведения B2B-встреч, где компании-производители смогут напрямую презентовать свою продукцию потенциальным заказчикам. Ожидается подписание ряда соглашений о сотрудничестве и контрактов между участниками Форума.

Для делового общения организована практическая часть программы — серия бизнес-экскурсий на ведущие предприятия региона, где участники смогут ознакомиться с передовым опытом Архангельской области, а также посещение культурных мест региона.

В 2025 году Форум вновь станет значимой площадкой для практического диалога между представителями власти, бизнеса, науки и общественности по вопросам комплексного развития Арктической зоны Российской Федерации.

Цитата Губернатора Архангельской области:

«Арктика была и остаётся стратегически важным регионом, обладающим огромным экономическим, ресурсным и геополитическим потенциалом. Сегодня, когда роль северного вектора во внешнеполитическом и социально-экономическом планировании только возрастает, особенно важно вести открытый и профессиональный диалог, направленный на укрепление кооперационных связей между арктическими регионами и развитие международного сотрудничества.

Приглашаем вас принять активное участие в работе Форума, внести свой вклад в формирование стратегического будущего Арктики и укрепление партнёрских связей между регионами!», – отметил в Приветственном слове Губернатор Архангельской области, Цыбульский Александр Витальевич

Присоединиться к Форуму «Арктика-Регионы», который пройдет

с 31 июля по 1 августа 2025 года в Архангельске,

можно подав заявку на сайте.

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