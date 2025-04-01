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Первые суда прошли по Волго-Донскому каналу
01.04.2025

Первые суда прошли по Волго-Донскому каналу

    • Сегодня первые суда прошли по Волго-Донскому судоходному каналу, сообщает Росморречфлот в своем телеграм-канале. Через шлюз №1 рейсом на Ростов-на-Дону прошли теплоходы «Баку Бриз» и «Орель-6» в балласте.

    К навигации специалисты Администрация «Волго-Дон» отремонтировали 55 судов и 120 плавучих навигационных знаков.

    Для обеспечения гарантированных габаритов судовых ходов проведут дноуглубление в объёме 410 тыс. кубометров.

    Всего в навигацию будет задействовано более 2 тыс. специалистов.

    Фото: fleetphoto / nautic


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