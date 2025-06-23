«Потепление в Арктике есть, но лед сохраняется»

Ледовый покров в Арктике сегодня формируется быстрее, хоть его площадь традиционно уменьшается. По прогнозам на 50 лет, количество льда будет сохраняться, но раз в 10 лет возможны безледные летние периоды. Об этом рассказал директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров в ходе дискуссии «Морской путь по северному побережью Руси: 500 лет истории» в рамках ПМЭФ-2025.

А.Макаров отметил, что в регионе наблюдается тенденция к потеплению, но лед в Арктике есть и в ближайшие десятилетия «совершенно точно будет». «Говорим только о том, что в летний период льда становится меньше. И 2020 год – это единственный год в последнее десятилетие, когда Севморпуть полностью летом освободился от льда. Здесь нужно понимать, что лето – это 10 недель максимум, бОльшую часть года Севморпуть полностью покрыт льдом», — сказал спикер, подчеркнув, что Россия при этом стремится к круглогодичной навигации и без прогнозов на трассе эту задачу реализовать будет невозможно.

По прогнозу спикера на ближайшие 50 лет, количество льда в Артике сохранится, но раз в 10 лет будут более сложная навигация и сложные ледовые условия.

«Лед в Арктике полностью связан с изменением климата. Здесь, конечно, нужно смотреть, как климат будет меняться в горизонте 50-70 лет. К середине века мы как раз подойдем к определенной цифре некоторого похолодания, и, естественно, это отразится на ледовой обстановке в том числе», – сказал А.Макаров.

В этом случае, считает он, важно стремиться к круглогодичной навигации, и без новых ледоколов это невозможно.

Фото: ИА SeaNews