Первая ледовая проводка в зимнюю навигацию 2025-2026

9 декабря в акватории порта Архангельск состоялась первая ледокольная проводка в период зимней навигации 2025-2026 годов, сообщает ФГУП «Росморпорт» в своем телеграм-канале. Дизель-электрический ледокол «Росморпорта» «Капитан Евдокимов» обеспечил выход в море научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов».

Период ледокольной проводки судов с 8 декабря 2025 года уже объявлен в акваториях морских портов Архангельск и Кандалакша. В этом сезоне ледокольные проводки в Белом море будут обеспечивать три ледокола – «Диксон» контролирует ситуацию в акваториях морских портов Архангельск и Кандалакша, а «Капитан Евдокимов» и «Капитан Чадаев» дежурят на участке от Мудьюгского приемного буя до морского порта Архангельск.

Доступность 16 замерзающих морских портов страны, расположенных в Финском заливе, в Азовском, Каспийском, Карском, Белом и Охотском морях, а также на подходах к ним, в текущем сезоне обеспечивают 34 ледокола в составе крупнейшей в мире ледокольной флотилии «Росморпорта».

Фото: Росморпорт