Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первая ледовая проводка в зимнюю навигацию 2025-2026
16.12.2025

Первая ледовая проводка в зимнюю навигацию 2025-2026

    • 9 декабря в акватории порта Архангельск состоялась первая ледокольная проводка в период зимней навигации 2025-2026 годов, сообщает ФГУП «Росморпорт» в своем телеграм-канале. Дизель-электрический ледокол «Росморпорта» «Капитан Евдокимов» обеспечил выход в море научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов».

    Период ледокольной проводки судов с 8 декабря 2025 года уже объявлен в акваториях морских портов Архангельск и Кандалакша. В этом сезоне ледокольные проводки в Белом море будут обеспечивать три ледокола – «Диксон» контролирует ситуацию в акваториях морских портов Архангельск и Кандалакша, а «Капитан Евдокимов» и «Капитан Чадаев» дежурят на участке от Мудьюгского приемного буя до морского порта Архангельск.

    Доступность 16 замерзающих морских портов страны, расположенных в Финском заливе, в Азовском, Каспийском, Карском, Белом и Охотском морях, а также на подходах к ним, в текущем сезоне обеспечивают 34 ледокола в составе крупнейшей в мире ледокольной флотилии «Росморпорта».

    Фото: Росморпорт


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.10.2025
    34 ледокола Росморпорта будут работать в зимнюю навигацию этого года
    В 16 замерзающих морских портах России
    Зимняя навигацияЛедоколыРосморречфлотсовещание
    0
    03.06.2025
    Три богатыря
    Три ледокола встретились на Севморпути.
    ЛедоколыРосморпортСевморпуть
    0
    21.08.2025
    Первая в мире женщина-капитан атомного ледокола
    Марина Старовойтова назначена капитаном атомного ледокола «Ямал» госкорпорации Росатом.
    Женщина на бортуКадрыЛедоколыРосатомфлот
    0
    23.06.2025
    «Потепление в Арктике есть, но лед сохраняется»
    Раз в 10 дет возможные безледные летние периоды
    АрктикаКлиматледЛедоколы
    0
    28.03.2025
    Завершены ледокольные проводки судов в Азовском море
    В зимнюю навигацию была выполнена ледокольная проводка 783 судов
    Азово-Черноморский бассейнЗимняя навигацияЛедоколледокольные проводки
    0
    10.06.2025
    Итоги зимней навигации в порту Магадан
    Период ледокольных продлился 145 суток.
    2025Зимняя навигацияЛедоколыледокольная проводка
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    16.12.2025 Контейнерооборот лидеров, 11 месяцев 2025
    15.12.2025 Hapag-Lloyd строит контейнеровозы на метаноле
    15.12.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 50, 2025
    12.12.2025 Unifeeder’а больше не будет
    12.12.2025 Спад на китайском направлении и рост каботажа на Балтике
    12.12.2025 Maersk меняет главного финансиста
    Госрегулирование Показать всё
    16.12.2025 Продлен срок упрощенного ввоза товаров из Казахстана и Киргизии
    10.12.2025 Совещание по развитию беспилотного транспорта
    09.12.2025 400 миллионов на комплексное развитие Новороссийского транспортного узла
    08.12.2025 Талонная система в МАПП Забайкальск
    05.12.2025 Таможенные сборы проиндексируют
    04.12.2025 О заседании подкомиссии по транспортно-логистическим коридорам
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •