Утвержден план расстановки ледоколов в зимнюю навигацию

По итогам совещания у руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта агентства Андрея Тарасенко с руководителями портовых администраций утвержден план расстановки ледоколов. Как ранее сообщалось, в зимнюю навигацию 2025-2026гг. доступность 16 замерзающих морских портов РФ будут обеспечивать 34 ледокола ФГУП «Росморпорт».

По информации Росморречфлота, в Финском заливе планируется задействовать 12 ледоколов. В частности, «Капитан Сорокин», «Мудьюг», «Семен Дежнев», «Капитан Косолапов», «Капитан Зарубин» направят в Большой порт Санкт-Петербург. «Виктор Черномырдин» возьмет на себя ледокольное обеспечение подходных фарватеров и акватории Приморска.

«Владивосток», «Капитан М. Измайлов» и «Иван Крузенштерн» обеспечат доступность Высоцка и Выборга, а «Капитан Николаев» и «Капитан Плахин» – Усть-Луги.

В резерве для работы на Балтике останется ледокол «Красин».

В портах Азовского моря – Таганроге, Азове, Ростове-на-Дону и Ейске – проводку судов выполнят «Капитан Демидов», «Капитан Мошкин», «Капитан Чудинов», «Капитан Крутов», «Фанагория» и «Георгий Седов». Часть ледоколов может привлекаться в порты Кавказ и Темрюк.

На Волго-Каспийском морском судоходном канале и в портах Астрахань и Оля ледовые операции будут выполнять «Капитан Чечкин», «Капитан Букаев» и «Капитан Мецайк». Предусмотрено участие судов для разработки майн паромных переправ в Бахтемирском и Староволжском рукавах.

В Белом море на работу выйдут 4 ледокола. «Диксон» будет дежурить в акваториях Архангельска и Кандалакши, а «Капитан Евдокимов», «Капитан Чадаев» и «Авраамий Завенягин» – на участке от Мудьюгского приемного буя до Архангельского порта.

Весной суда беломорской группировки при необходимости могут принять участие в противопаводковых мероприятиях на затороопасных участках реки Северная Двина, чтобы не допустить подтопления населенных пунктов.

За полярным кругом в порту Сабетта будут эксплуатироваться «Новороссийск», «Тор» и «Помор». Также в Арктику для выполнения проводок по Северному морскому пути прибудет «Мурманск».

На Дальнем Востоке бесперебойную навигацию в Охотском море гарантируют 5 ледоколов ФГУП «Росморпорт».

В порту Ванино будут работать ледоколы «Магадан», «Капитан Хлебников», «Капитан Драницын» и «Санкт-Петербург». Последний может привлекаться для проводки судов на подходах к порту Де-Кастри. Доступность порта Магадан обеспечит ледокол «Москва».

Фото: Росморречфлот