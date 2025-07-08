Ледоколы Росморпорта отработали на Севморпути

Четыре ледокола ФГУП «Росморпорт» – «Владивосток», «Виктор Черномырдин», «Красин» и «Мурманск» – успешно завершили работу на Северном морском пути и вернулись в порты регистрации. Как сообщило предприятие в своем телеграм-канале, по договору с ФГУП «Атомфлот» в зимнюю навигацию 2024-2025 годов они в общей сложности провели 19 ледокольные операции.

Все суда выполняли ледовые проводки в западной части Севморпути в акватории Карского моря. Они обновляли и прокладывали ледовые каналы, дежурили в ожидании подхода судов и проводили караваны.

В минувшем сезоне ледокол «Красин» Арктического бассейнового филиала «Росморпорта» отработал на СМП больше полугода, выполнив за это время 68 операций. Дежурство завершилось 30 июня, после чего судно вернулось в морской порт регистрации Мурманск.

Ледокол сопровождал сухогрузы и танкеры от западной кромки льдов Карского моря и прилегающих районов Баренцева моря до Енисейского залива и назад – в сторону Мурманска и Архангельска. В самом большом караване, который вел «Красин», было четыре судна.

Кроме того, ледокол очистил от припая 400 кв. миль в районе бухты Север для самостоятельного прохода судов в Енисей, где выше по течению находится морской порт Дудинка.

Еще три ледокола ФГУП «Росморпорт» – «Владивосток», «Виктор Черномырдин» и «Мурманск» – работали в Енисейском заливе и на реке Енисей, а также в бухте Север. В ее акватории отмечается оживленное судоходство благодаря перевалке нефти на терминале, обслуживающем Пайяхскую группу месторождений на севере Красноярского края.

Ледокол «Мурманск» вышел на дежурство в конце октября и выполнял проводки в Карском море до апреля, затем его сменил «Владивосток». Флагман флота «Росморпорта» – самый мощный в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин» присоединился к группировке судов в феврале и вернулся в Большой порт Санкт-Петербург 27 июня. Суммарно они провели 124 ледокольные операции.

В предыдущем сезоне ледоколы «Росморпорта» также работали в акватории Карского моря по договору с «Атомфлотом». Во время зимне-весенней навигации 2023-2024 годов суда «Красин», «Владивосток», «Адмирал Макаров» и «Виктор Черномырдин» выполнили более 200 ледокольных операций.

Фото: ФГУП «Росморпорт»