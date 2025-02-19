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Дипломаты из восьми стран обсудили перспективы Севморпути
19.02.2025

Дипломаты из восьми стран обсудили перспективы Севморпути

    • Ледокол «Диксон», находящийся в ведении Архангельского управления Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт», посетила международная делегация в составе представителей зарубежных дипмиссий Бразилии, Казахстана, Китая, Малайзии, Марокко, Монголии, Саудовской Аравии, Узбекистана, сообщила пресс-служба «Росморпорта».

    Экскурсия началась у причала объединенного морского-речного вокзала и прошла по Северной Двине до погрузочно-разгрузочного района «Экономия» в морском порту Архангельск.

    В ходе визита обсуждались перспективы развития перевозок по Северному морскому пути, повышение транспортной связанности, а также инициативы по улучшению взаимодействия между государствами и частным бизнесом. Заместитель начальника Архангельского управления Мурманского филиала по безопасности мореплавания Владимир Хохлов рассказал гостям о ледокольном флоте ФГУП «Росморпорт» и его роли в развитии судоходства по СМП.

    Чрезвычайный и полномочный посол Малайзии в Российской Федерации Чеонг Лун Лаи выразил заинтересованность в развитии взаимовыгодных отношений и поиске точек соприкосновения между двумя государствами. Он отметил, что в контексте глобального потепления СМП может достичь берегов Малайзии, открыв доступ к Малаккскому проливу.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


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