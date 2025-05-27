Грузооборот паромного комплекса в Усть-Луге вырос на 20%

За четыре месяца 2025 года Автомобильно-железнодорожный паромный комплекс (АЖПК) ФГУП «Росморпорт» в морском порту Усть-Луга обработал 679 тыс. тонн груза, объем перевалки вырос более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Объекты крупнейшего на Балтике логистического узла, в том числе Автомобильно-железнодорожный паромный комплекс (АЖПК) ФГУП «Росморпорт» посетил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Вопросы загрузки паромной линии «Морской порт Усть-Луга – морской порт Калининград» и перспективы реконструкции железнодорожно-паромных комплексов обсудили в ходе рабочего совещания.

От Росморречфлота участие приняли заместитель руководителя Росморречфлота Константин Анисимов и заместитель генерального директора по безопасности «Росморпорта» Александр Лещиков и заместитель директора – начальник Усть-Лужского управления Северо-Западного бассейнового филиала «Росморпорта» Федор Лукьянчиков.

Как подчеркнул Н.Патрушев, приоритетом национальной морской политики в Балтийском море в первую очередь является переориентации экспортных и импортных грузов на отечественные порты, а также обеспечение транспортной доступности Калининградской области.

В рамках поездки он также обсудил с собственниками терминалов инвестиционные проекты, которые позволят ввести новые перевалочные мощности и увеличить грузооборот морского порта. Участники совещания подчеркнули необходимость увеличения объемов обработки контейнерных грузов и строительства глубоководных причалов.

Автомобильно-железнодорожный паромный комплекс (АЖПК) ФГУП «Росморпорт» обслуживает четыре автомобильно-железнодорожных парома, которые обеспечивают транспортную доступность Калининградской области. «Росморпорт» выступает оператором трех из них – «Балтийск», «Маршал Рокоссовский», «Генерал Черняховский».

В 2024 году на АЖПК обработано 25,3 тыс. вагонов и 25,4 тыс. единиц накатной техники, а грузооборот составил 1,9 млн тонн.

Фото: Росморречфлот