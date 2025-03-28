Завершены ледокольные проводки судов в Азовском море

Распоряжениями капитанов морских портов Азов, Ейск, Ростов-на-Дону и Таганрог приняты решения об окончании периодов ледокольных проводок в соответствующих морских портах, сообщает пресс-служба «Росморпорта».

В связи с благоприятным прогнозом погодных условий и отсутствием льда в пределах акваторий морских портов и на подходах к ним в морском порту Ейск этотпериод был завершен 11 марта 2025 года и длился 29 суток, а в морских портах Азов, Ростов-на-Дону и Таганрог периоды завершены 14 марта и продолжительность их составила 35 суток.

Азово-Черноморский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» все эти дни обеспечивал ледокольные проводки судов, следующих в вышеперечисленные морские порты. Для этих целей филиалом были мобилизованы 6 собственных ледоколов и ледокольных буксиров.

В соответствии с планом расстановки ледоколов на период ледокольной проводки судов 2024-2025 годов в замерзающих морских портах России ледоколы «Капитан Мошкин», «Капитан Демидов», «Капитан Чудинов» и «Капитан Крутов» осуществляли ледокольные проводки судов от кромки льда до границ акваторий морских портов Азов, Ейск, Ростов-на-Дону и Таганрог. Буксир-судно снабжения «Георгий Седов» работал на маршрутах от кромки льда до границ акваторий морских портов Азов, Ейск и Таганрог.

«Ледокол-буксир-толкач-спасатель «Фанагория», в свою очередь, обеспечивал проводки судов непосредственно в акваториях морских портов Азов и Ростов-на-Дону», – говорится в пресс-релизе.

Ледоколами филиала за период зимней навигации была выполнена ледокольная проводка 783 судов, из которых 167 судов осуществили входы/выходы в морской порт Ейск, 57 судов – в морской порт Таганрог, 191 судно – в морской порт Азов и 368 судов – в морской порт Ростов-на-Дону. Этими торговыми судами, чью безопасность при плавании во льдах обеспечили ледоколы филиала, было перевезено почти 1,8 млн тонн грузов.

Дополнительно ледоколами филиала на договорной основе было выполнено 4 индивидуальных ледокольных проводки судов в морские порты Азов и Ростов-на-Дону.

В настоящее время большинство ледоколов филиала вернулись на места своей постоянной дислокации. Ледокол «Капитан Мошкин» готовится к переходу на судоремонтное предприятие для проведения регламентных ремонтных работ, а буксир/судно снабжения «Георгий Седов» и ледокол-буксир-толкач-спасатель «Фанагория» используются филиалом для оказания соответствующих буксирных услуг.

Фото: ФГУП «Росморпорт»