СУДС Азово-Черноморского бассейна перешли на отечественное ПО

ФГУП «Росморпорт» 5 сентября перевело системы управления движением судов Азово-Черноморского бассейнового филиала предприятия на российское программное обеспечение и оборудование.

Как сообщается на сайте предприятия, обновлены СУДС Керченского пролива, а также СУДС Севастополь, СУДС Феодосия, СУДС Новороссийск и СУДС Туапсе.

Работы прошли в рамках исполнения Указа Президента России от 30.03.2022 № 166 об обеспечении технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 14.11.2023 № 1912.

В период проведения специальной военной операции обеспечение технологической независимости и бесперебойной работы оборудования и программного обеспечения СУДС в морских портах Азово-Черноморского бассейна стало наиболее значимым направлением для предприятия.

Внедрение выполнялось в сложных условиях при непрерывной работе средств радиоэлектронной борьбы и отражении многочисленных атак БПЛА и БНА в зонах действия СУДС.

Работы выполнила подрядная организация – АО «Ситроникс», выбранная по результатам конкурентной процедуры. Компания обновила аппаратные средства и перевела системы обработки, отображения и регистрации информации (СООРИ) СУДС на отечественное ПО «СиПорт», внесенное в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Это программное обеспечение ранее внедрено в морском порту Сочи в рамках выполнения особого значимого проекта Индустриального центра компетенций «Морской и речной транспорт» и успешно тиражировано на СУДС Керченского пролива, СУДС Севастополь, СУДС Феодосия, СУДС Новороссийск и СУДС Туапсе.

