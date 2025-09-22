Информационно-аналитическое агентство
Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в августе снизился на 4,8%
22.09.2025

    • В августе 2025 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 4,8% относительно показателя августа 2024 года.

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт сократился на 6,2%, импорт – на 3,3%. Каботаж составил вырос на 10%.

    Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в августе 2025 года соответствовала 15,7%.

    Груженых контейнеров было обработано на 1,5% больше, чем в августе 2024 года. Из общего объема груженых 4,4% приходилось на рефконтейнеры, 95,6% – на сухие.

    53,6% груженых контейнеров прошло в импорте, 46,3% – в экспорте, 0,1% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 21,8%.

    В августе 2025 года почти все контейнеры прошли через Новороссийск, на Севастополь приходилось 0,3%, Порт Кавказ обработал 0,1%.

