Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в августе снизился на 4,8%

В августе 2025 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 4,8% относительно показателя августа 2024 года.

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт сократился на 6,2%, импорт – на 3,3%. Каботаж составил вырос на 10%.

Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в августе 2025 года соответствовала 15,7%.

Груженых контейнеров было обработано на 1,5% больше, чем в августе 2024 года. Из общего объема груженых 4,4% приходилось на рефконтейнеры, 95,6% – на сухие.

53,6% груженых контейнеров прошло в импорте, 46,3% – в экспорте, 0,1% – в каботаже.

Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 21,8%.

В августе 2025 года почти все контейнеры прошли через Новороссийск, на Севастополь приходилось 0,3%, Порт Кавказ обработал 0,1%.

