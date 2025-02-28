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Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в январе 2025 в деталях
28.02.2025

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в январе 2025: выросла перевалка тарно-штучных грузов

    • В январе 2025 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 9,6% относительно показателя января прошлого года.

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    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в январе 2025: выросла перевалка тарно-штучных грузов

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    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 69,8% всех грузов, сократился относительно показателя аналогичного месяца 2024 года на 7,6%. Транзит уменьшился на 12,6%. В каботаже было перевалено на 31,4% меньше, чем годом ранее. Импорт увеличился на 8,5%.

    В январе этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 31,3%.

    В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы. В январе 2025 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 34,5% и 18,7% от общего объема перевалки соответственно. На зерно приходилось 14,6%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте тарно-штучных грузов, перевалка которых выросла в 2,3 раза. Прочих навалочных грузов было обработано на 60,2% больше, чем в январе 2024 года, оборот химических и минеральных удобрений увеличился на 58,1%.

    Наиболее значительно, на 51,1% снизилась перевалка сжиженного газа. Накатных грузов (ро-ро) перевалили на 50% меньше, чем в январе 2024 года, рефгрузов обработали на 36,7% меньше.

    В январе 2025 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 59,7%, доля порта Тамань была 13,7%, Туапсе – 8,5%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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