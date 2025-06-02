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Индустриальный парк «Рыбный порт Магадан»
02.06.2025

Индустриальный парк «Рыбный порт Магадан»

    • До 2030 года на месте почти прекратившего работу Магаданского морского рыбного порта построят индустриальный парк «Рыбный порт Магадан», сообщила по итогам поездки делегации ФГУП «Росморпорт» во главе с генеральным директором Сергеем Пылиным в Магаданскую область пресс-служба предприятия. Грузооборот рыбопромышленного комплекса составит около 1 млн тонн в год.

    Вместе с руководителем департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андреем Таболиным делегация «Росморпорта» осмотрела будущую площадку парка. На месте обсудили вопросы буксирного сопровождения, лоцманского и ледокольного обеспечения.

    Кроме того, в ближайшие годы вдоль береговой линии бухты Нагаева планируется создать новый морской фасад Магадана. Как отмечается в сообщении «Росморпорта», здесь реализуют крупные проекты, которые повысят экономический потенциал и туристическую привлекательность города и региона в целом.

    Также в бухте Нагаева появится яхтенная марина, которая привлечет прогулочные и рыбацкие лодки и катера. В этих целях «Росморпорт» ранее передал ряд объектов в собственность Магаданской области.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


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