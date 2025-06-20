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Росморречфлот, Росморпорт и Судостроительная Корпорация «Ак Барс» договорились о проектировании и строительстве судов
20.06.2025

Росморречфлот, Росморпорт и Судостроительная Корпорация «Ак Барс» договорились о проектировании и строительстве судов

    • Федеральное агентство морского и речного транспорта, ФГУП «Росморпорт» и АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» планируют объединить усилия и опыт в области строительства новых судов и их эффективной эксплуатации.

    Как сообщает Росморпорт, соответствующее соглашение 19 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписали руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, Генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Сергей Пылин и генеральный директор АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов.

    Росморречфлот и ФГУП «Росморпорт» подтвердили заинтересованность в строительстве судов на мощностях АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс». Сотрудничество в перспективе повысит уровень безопасности судоходства в акваториях морских портов и на подходах к ним и конкурентоспособность водного транспорта в России. Подписанное соглашение подразумевает проектирование и строительство судов крупнотоннажного флота.

    В рамках соглашения ФГУП «Росморпорт» намерено информировать АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» о проведении конкурсов на выполнение заказов по проектированию и строительству судов. При заключении договора предприятие, обладающее крупнейшим в мире служебно-вспомогательным флотом из 280 судов, предоставит возможность знакомиться с существующими конструктивными решениями, примененными на своих судах. В свою очередь судостроители будут совершенствовать организацию и систему управления производством и применять для этого передовые технологии.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


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