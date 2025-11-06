Российский проект морского контейнеровоза

Отечественный проект морского контейнеровоза «Римский-Корсаков» для deep sea перевозок на/из российских портов представил на прошедшей в Петербурге логистической конференции #ЗАКОНТЕЙНЕРАМИ генеральный директор компании «Си-Шиппинг» Алексей Гагаринов.

Проект разработан петербургским ООО ПКБ «ПЕТРОБАЛТ», «Си-Шиппинг» выступает держателем контракта на головное судно. Имя для первого российского контейнеровоза уже выбрано – «Симфония №1», сам проект получил рабочее название «Римский-Корсаков».

Как объяснил выбор имен А.Гагаринов, «Море всегда так или иначе связано с романтикой, кроме того, имя проекта должно было быть связано с Санкт-Петербургом, так как мы хотим строить в нашем родном городе. Именно Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову, жизнь которого неразрывно исторически связана в Санкт-Петербургом, удалось как никому другому перенести морскую тематику через ноты и оркестровые аранжировки. Благодаря морской службе он посетил много стран и континентов, что отразилось в его композиторской деятельности. По поводу названий для серии мы начнем думать, когда все будет готово к строительству головного судна «Symphony No.1»». На вопрос SeaNews о выборе проектанта А.Гагаринов ответил: «ПКБ «ПЕТРОБАЛТ» — одна из ведущих компаний с большой историей. Это наши партнеры!»

Контейнеровоз петербургской разработки и постройки сможет работать на 45 портов в 18 странах на трех континентах и перевозить за один рейс 28 тыс. тонн груза.

Контейнеровместимость судна составляет 2490 TEU со 120 рефрозетками, длина – 207,7 м, ширина – 29,8 м, высота борта – 16,4 м, осадка – 10,2 м, скорость хода – 21,5 узла, автономность плавания – 30 суток, экипаж – 21+1 человек.

Контейнеровоз будет иметь ледовый класс Ice3, что позволяет осуществлять самостоятельное плавание в мелкобитом разрежённом льду неарктических морей и плавание за ледоколом в сплошном льду толщиной до 0,7 м и дает право на получение разрешения на заход на Севморпуть.

На судне будет установлен главный двигатель мощностью порядка 21 420 кВт. Конструктивное решение предусматривает адаптированный бульб, острые V-образные обводы носовой части, обтекаемый капонир, что призвано вместе с полиуретановой толстослойной системой окраской корпуса обеспечить экономичность движения.

Применение композитных элементов конструкции, жидкой керамической сверхтонкой теплоизоляции и пенополиуретановой изоляции позволяет увеличить полезную нагрузку.

Для обеспечения безопасности груза и экипажа судно будет оборудовано направляющими для контейнеров и цифровыми тензометрическими датчиками, а также датчиками деформации. Предусмотрена также защита контейнеров от воздействия волн при штормовании.

Концепция строительства предполагает распределение отдельных этапов между разными верфями Санкт-Петербурга. Так, формирование насыщенных блоков может выполняться на «Адмиралтейских верфях», «Балтийском заводе» или «Северной верфи», сборка – на «Кронштадтском морском заводе», достройка и испытания – на «Адмиралтейских верфях» или «Северной верфи».

При норме локализации 2400 баллов, установленной постановлением правительства РФ от 17.07.2015 №719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» локализация «Симфония 1» составляет 2975 баллов (1030 баллов – работы верфей, 820 – сырье и материалы, 1125 – российское оборудование).

Стоимость строительства головного судна оценивается в 2,1 млрд рублей, серийного – в 1,8 млрд рублей. Срок строительства головного судна составит 2 года, четырех серийных – 3,5 года. Срок службы контейнеровоза проекта «Римский-Корсаков» составит 25 лет при сроке окупаемости до 5 лет.

По мнению А.Гагаринова, «Симфония №1» является лучшим судном в своем классе. В сравнении с контейнеровозами аналогичной вместимости – «CMA CGM Mermaid», «Капитан Щетинина» FESCO, «Mercosul Santos», «Jinshinhe» и фидерные 2,5-тысячники, спроектированные Damen у проекта «Петробалта» самая большая автономность плавания и самая высокая скорость.

По уровню адаптивности к автоматическим и полуавтоматическим терминалам с «Симфонией №1» сопоставима только «CMA CGM Mermaid». Единственное, в чем «Русалочка» превосходит «Симфонию №1» и других своих «одноклассников» – это экологичность за счет использования в качестве бункера СПГ, остальные работают на мазуте.

Ледовый класс из всех перечисленных имеют только «Симфония №1» и фидерные суда Damen, у которых Ice 1 против Ice 3 у «Симфонии».

Как пояснил А.Гагаринов, отвечая на вопрос SeaNews, ОСК о проекте, который в данный момент находится на стадии эскизного проекта, знает. В настоящее время ведутся переговоры с верфями. Два года, которые закладываются на строительство, по его мнению – вполне реальный срок.

«Мы очень часто слышим почти одно и то же: Зачем вам строить в России? В Китае быстрее и дешевле. Мы хотим строить в России, а точнее, в Санкт-Петербурге. К сожалению, сегмент строительства именно коммерческого крупнотоннажного контейнерного или ро-ро флота в нашей стране пока находится в зачаточном состоянии. При этом, наш город обладает выдающимися возможностями для строительства торгового флота и тому есть отличные примеры из прошлого. Так что все возможно – надо начинать», – считает А.Гагаринов.

«При этом, – добавил он, – должен существовать доступный финансовый инструмент для строительства коммерческого флота. Один из вариантов – создание ипотечного кредитования коммерческого судостроения. Это, насколько мы знаем новая тема для многих…»

Фото: ИАА SeaNews / визуализация: ООО ПКБ «ПЕТРОБАЛТ»