Контейнеровоз, направлявшийся с грузом в Россию, подозревали в перевозке наркотиков

Силовые структуры Испании высадились на контейнеровоз «Baltic Summer» в открытом море в связи с подозрением на нелегальную перевозку наркотиков. Судно, при содействии ФБР США и Министерства внутренней безопасности Испании, для обыска было перенаправлено в испанский порт Виго, сообщает Maritime Executive.

«Baltic Summer» направлялся из Эквадора в Санкт-Петербург. Большую часть экипажа составляли россияне и белорусы. «Порт погрузки «Baltic Summer» — Пуэрто-Боливар. Это крупнейший в Эквадоре хаб для экспорта бананов, большие партии которых используют контрабандисты для отправки наркотиков в Европу, — пишет издание. – Поскольку бананы перевозят больше других фруктов и ягод, приходится инспектировать тысячи контейнеров, чтобы найти нелегальный груз».

Силовики тщательно обыскали судно, но ничего не нашли, и контейнеровоз продолжил рейс.

«В ноябре прошлого года испанская полиция в порту Альхесирас изъяла самую большую в истории страны партию кокаина. В контейнере с эквадорскими бананами они обнаружили 13 тонн дорогостоящего наркотика, что стало одной из крупнейших конфискаций, когда-либо зафиксированных», — пишет издание.

Фото: VesselFinder