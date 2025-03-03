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Финляндия отпустила танкер «Eagle S»
03.03.2025

Финляндия отпустила танкер «Eagle S»

    • Финляндия отпустила танкер «Eagle S», который был задержан в декабре 2024 года по подозрению в повреждении подводных кабелей в Балтийском море, сообщает Splash24/7 со ссылкой на власти страны.

    Ранее восьми членам экипажа судна под флагом Островов Кука были предъявлены обвинения в причинении вреда и создании помех связи с отягчающими обстоятельствами. Пятерым из них было позволено покинуть страну, трое по-прежнему остаются задержаны.

    Судно, с 26 декабря находившееся в Порвоо, в сопровождении финских пограничников дошло до границ территориальных вод Финляндии и покинуло их.

    Расследование инцидента, как заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, будет продолжаться.

    Фото: Shipspotting / RMa


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