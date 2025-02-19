Юридическая фирма «Ремеди» о задержании «Baltic Summer»

Инцидент с теплоходом «Baltic Summer» вроде бы благополучно завершился – судно, задержанное в нейтральных водах по подозрению в наркотрафике, испанские власти, продержав несколько дней в порту и не найдя ничего криминального, отпустили. Однако осадочек, как в анекдоте про ложечки, остался. По просьбе SeaNews дать свои комментарии в связи с ситуацией согласились специалисты ООО «Юридическая фирма «Ремеди».

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года и Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ 1988 года дают основание для досмотра и задержания судов, осуществляющих свободу судоходства, в случае, если имеются основания подозревать их в осуществлении незаконного оборота запрещенных веществ. Безусловно, такие действия должны быть должным образом формализованы, в частности, должно быть уведомлено об этом государство флага, запрошено подтверждение регистрации и, в случае подтверждения, направлен запрос на разрешение государства флага принять надлежащие меры в отношении этого судна, а государство флага может разрешать запрашивающему государству, в частности:

a) высаживаться на это судно;

b) производить досмотр этого судна;

c) в случае обнаружения доказательств участия в незаконном обороте принимать надлежащие меры в отношении этого судна, лиц и груза на борту.

Такие меры осуществляются только военными кораблями или военными летательными аппаратами либо другими кораблями или летательными аппаратами, которые имеют четкие внешние знаки, позволяющие опознать их как состоящие на правительственной службе, и уполномочены для этой цели.

В рассматриваемом случае информация о таких действиях испанских властей отсутствует.

Общеизвестным фактом является то, что перевозка бананов морем является удобным способом наркотрафика, и информация об обнаружении кокаина порту Санкт-Петербурга периодически появляется в средствах массовой информации, следовательно, заявлять об абсолютной незаконности действий в отношении судна и его экипажа нельзя.

Форма, в которой эти действия производились, безусловно вызывает возмущение, но любой обыватель, даже поверхностно по фильмам знакомый с манерой работы СОБРа или ОМОНа, понимает насколько жестко действуют эти подразделения полиции и оснований требовать иного подхода к выполнению задач от их коллег из испанских правоохранительных органов нет. В этой связи с учетом того, что нездоровое внимание к российскому судоходству, к сожалению, усиливается, представляется целесообразным проводить тренинги с членами экипажей на предмет их взаимодействий с силовиками (штатные психологи системы МВД могли бы быть в этой связи очень полезны).

Имеющаяся на сегодня информация об инциденте, к сожалению, не позволяет ответить на многие вопросы, а именно:

1. Каковы были действия судовладельцев и страховщиков?

2. Почему российский консул не прибыл на борт судна, и кто и сколько раз обращался к нему за помощью?

3. Почему агент вел себя пассивно, каким образом судовладелец взаимодействовал с ним?

4. Почему на борту не было представителей страховщика, вплоть до адвоката, им назначенного?

5. Откуда появился адвокат, представлявший интересы судна (был ли он назначен властями или его назначил судовладелец)?

6. Почему не был привлечен сюрвейер в ситуации, когда происходило вскрытие контейнеров?

Ответ на каждый из них позволит в дальнейшем выработать алгоритм действий экипажа в подобной ситуации.

Мы полагаем, что с учетом необоснованного, если не злонамеренного обвинения в транспортировке запрещенных веществ, судовладельцы имеют все основания обращаться с претензиями о компенсации понесенных убытков к правоохранительным органам Испании. Гарантировать успех в данном процессе в сложившихся условиях достаточно сложно, но бездействие, в свою очередь, может спровоцировать подобные действия в отношении других судов, на борту которых находится российский груз и/или российский экипаж.

Фото: Shipspotting / Alex Guikalov

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