ЮФ «Ремеди» о законопроекте «О внесении изменений в Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности»

Проект федерального закона № 682527-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности», который предполагает создание реестра экспедиторов, в ряде своих положений дублирует, а в некоторых – противоречит действующему законодательству. К такому выводу пришел, ознакомившись с документом, Андрей Супруненко, MNI, директор ООО «Юридическая фирма «Ремеди», председатель секции по правовому обеспечению морской и речной деятельности Морского совета при правительстве Санкт-Петербурга, арбитр Коллегии по спорам в сфере транспорта АЦ при РСПП РФ. Подробный анализ законопроекта читайте ниже.

Благодаря публикации 18.02.2025 SeaNews статьи главного юрисконсульта ГТК «Русмарин» Дарьи Нам «Экспедиторов включат в реестр» мы узнали о существовании проекта федерального закона № 682527-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности», который 17.09.2024 года Постановлением № 6832-8 ГД Государственная Дума Российской Федерации приняла в первом чтении.

Как мы понимаем, заявленной целью Законопроекта является обеспечение дополнительного контроля за перевозкой запрещенных, либо ограниченных в обороте объектов (в т. ч. оружия, наркотических веществ и т. д.), и решение данного вопроса нельзя не приветствовать.

Однако по совершенно непонятным причинам для реализации этой благой цели предлагается внести ряд изменений именно в ФЗ «Транспортно-экспедиционной деятельности» (далее по тексту ФЗ ТЭД), который регулирует исключительно оказание транспортно-экспедиторских услуг экспедиторами. Никакие корреспондирующие изменения в многочисленные нормативно-правовые акты, регулирующие собственно перевозку различными видами транспорта, не предлагаются.

Следует отметить, что перечень грузов, запрещенных к перевозке, указанный в законопроекте, значительно шире перечня, определенного действующим законодательством РФ и международными договорами РФ.

Более того, в соответствии с ГК РФ экспедитор сам не осуществляет перевозку (в противном случае он становится перевозчиком), а привлекает для этого третьих лиц – перевозчиков, таким образом предложение внести поправку в ст.1 ФЗ ТЭД: «после слов «по организации перевозок» дополнить словами «и (или) перевозке»» противоречит нормам ГК РФ.

П. 2 ст. 129 ГК РФ предусматривает общую возможность установления законом ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав. Такие ограничения уже установлены целым рядом нормативных актов, в т. ч. ФЗ от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», ФЗ от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ «Об оружии» и др. При этом в определенных случаях закон полностью запрещает оборот объектов, а в других ограничивает его, то есть допускает при определенных условиях. Следовательно, во избежание противоречий, абсолютно аналогичный подход необходим и при правовом регулировании перевозки и экспедирования соответствующих объектов. В этом отношении законопроект совершенно не принимает во внимание действующие правовые нормы и полностью запрещает перевозку широкого открытого перечня объектов, не синхронизированного с действующим законодательством РФ.

Далее, законопроект предлагает наделить именно экспедиторов правом при определенных условиях уничтожать груз, принадлежащий третьим лицам. Наделение таким правом экспедитора вступает в полное противоречие с ч. 3 ст. 35 Конституции РФ, не допускающей лишения права собственности иначе, как по решению суда. Уничтожение без решения суда уже допускается действующим законодательством, но лишь в отношении некоторых запрещенных или ограниченных к обороту объектов (например, в рамках ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» или ФЗ «Об оружии») органами государственной власти, уполномоченным на их изъятие и конфискацию, то есть, прежде всего, правоохранительными органами. Таким образом, случаи и порядок уничтожения ограниченных и запрещенных к обороту объектов уже установлен действующим законодательством и предусматривает, что такие действия могут осуществляться исключительно уполномоченными органами государственной власти. В этой связи невозможно в рамках системы законодательства РФ предоставить аналогичное право частным лицам – экспедиторам.

Аналогичные замечания вызывает предлагаемое законопроектом возложение на экспедиторов обязанности обеспечить наличие сил и средств для проверки грузов и их содержимого. Соответствующими широкими полномочиями уже наделены правоохранительные органы (в т. ч. органы ФТС и МВД).

Предложенное в законопроекте введение реестра экспедиторов противоречит курсу государства на дебюрократизацию бизнеса, о котором 25 апреля 2024 года заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде российских промышленников и предпринимателей. Кроме того, необходимость включения в реестр экспедиторов, по сути, налагает на экспедитора дополнительные обязанности, равнозначные обязанностям лица, которое обращается за получением лицензией в лицензирующий орган. Однако деятельность по оказанию транспортно-экспедиционных услуг не лицензируется в соответствии с федеральным законодательством. Создание реестра не будет способствовать сокращению числа фирм-однодневок, если только федеральный орган, который будет вести такой реестр, не стремится создать государственную монополию на оказание услуг транспортной экспедиции или если только этот федеральный орган не стремится принудительно ограничить рынок услуг, придав включенным в реестр, разумеется, крупным компаниям типа ФЕСКО, статус монопольных на рынке таких услуг. Нет необходимости дополнительно в связи с этим говорить о том, что маленькие экспедиторские компании безусловно будут вынуждены найти (и найдут) иные способы оказывать услуги по экспедиции, используя иные правовые механизмы.

Статьи 7, 8, 9 и 10 законопроекта дублируют положения законодательных актов, регламентирующих деятельность правоохранительных органов, а, следовательно, утяжеляют конструкцию нормативного акта, «загрязняя его дополнительной ненужной информацией».

Свои соображения мы выразили в письмах, направленных в Морской совет при Правительстве Санкт-Петербурга, Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленную палату РФ, Агентство стратегических инициатив, Ассоциацию «ГПУ ВЭД «Гермес» и надеемся, что данный законопроект принят не будет.

Фото: ЮФ «Ремеди», Единая справочная

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