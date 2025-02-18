Экспедиторов включат в реестр

О новых требованиях для участников транспортно-логистического рынка в связи с изменениями в Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности» SeaNews рассказал главный юрисконсульт ГТК «Русмарин» Дарья Нам.

В сентябре 2024 года Государственной Думой в первом чтении был принят законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности».

Согласно законопроекту, теперь лицо, намеревающееся осуществлять экспедиционные услуги, обязано подать в федеральный орган исполнительной власти в области транспорта заявление о включении его в реестр экспедиторов. При этом оказание экспедиционных услуг лицами, сведения о которых не включены в реестр экспедиторов, не допускается. Данная законодательная инициатива направлена на усиление контроля деятельности экспедиторов и перевозки грузов.

Конечно, создание такого реестра будет способствовать сокращению в этой сфере деятельности числа недобросовестных организаций и фирм-однодневок. Однако, с какими сложностями столкнутся экспедиторы и какие условия установлены для включения в реестр, ещё не известно. Согласно тексту законопроекта, форма заявления и перечень прилагаемых к нему документов, а также порядок формирования и ведения реестра экспедиторов устанавливаются Правительством Российской Федерации.

А вот сумма административного штрафа за осуществление транспортно-экспедиционной деятельности лицом, не включенным в реестр экспедиторов, уже известна: на юридических лиц она составит от 100 до 300 тысяч рублей. При этом при повторном совершении административного правонарушения штраф для юридических лиц составит уже от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Соответствующий проект изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях принят Государственной Думой в первом чтении 28 января 2025 года.

Не стоит забывать о том, что в транспортно-экспедиционном сегменте работают и небольшие компании, увеличение административной нагрузки на которые может привести к их уходу с рынка. Поэтому при внедрении в сферу транспортной экспедиции таких существенных изменений важно обеспечить современные и понятные инструменты включения компаний в реестр.

Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности» содержит и другие изменения в работе экспедиторов. Так, он предоставляет право экспедитору задерживать груз, содержимое которого запрещено к перевозке, а также уничтожать или разрешать уничтожать груз, содержимое которого вызывает порчу (повреждение) других грузов, создает опасность для жизни или здоровья работников экспедитора или третьих лиц, если эту опасность нельзя устранить иным путем. Сейчас Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности» предоставляет экспедитору право на удержание груза, только если это предусмотрено сторонами в договоре транспортной экспедиции.

Стоит обратить внимание на ещё одно предлагаемое изменение. В законопроекте о внесении изменений в Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности» указано на запрет принятия к перевозке различных видов грузов: оружия, сильнодействующих, радиоактивных, взрывчатых, ядовитых, едких, легковоспламеняющихся и других опасных веществ, наркотических средств и психотропных веществ, предметов и веществ, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность для работников экспедитора, загрязнять или портить (повреждать) другие грузы и оборудование. При этом экспедитор в пределах компетенции обязан принимать меры по недопущению к перевозке таких предметов и веществ.

По факту, зачастую груз принимается экспедитором за пломбой грузоотправителя в закрытом контейнере, что исключает возможность доступа к нему; также груз в большинстве случаев запаковывается грузоотправителем с учетом мер по сохранности при перевозке. Как в таком случае экспедитору обеспечивать проверку перевозимого груза, если нарушение пломбы / транспортной упаковки приведёт к возможным повреждениям груза? На этот счет законопроектом указано на возможность использования рентгенотелевизионных, радиоскопических установок, стационарных, переносных и ручных металлодетекторов, газоаналитической и химической аппаратуры. Общий перечень таких мер и порядок их применения определяются Правительством Российской Федерации.

На мой взгляд, перечень таких мер контроля в том числе может способствовать уменьшению числа правонарушений по недекларированию либо недостоверному декларированию товаров. Однако их использование на регулярной основе неизбежно приведёт к увеличению стоимости транспортно-экспедиционных услуг. Ведь процесс взыскания понесенных экспедиторами расходов в интересах клиентов на текущий момент обретает новое толкование в судебной практике: структура доказывания несения экспедитором расходов в интересах клиента при перевозке всё больше строится по модели взыскания убытков.

Новым для деятельности экспедиторов в законопроекте о внесении изменений в Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности» является и хранение информации о заключенных договорах транспортной экспедиции, об их сторонах, о лицах, привлекаемых к выполнению договора транспортной экспедиции, о свойствах груза, фактах приема, обработки, доставки (перевозки), хранения груза, о его разгрузке, о маршруте следования, виде транспорта, осуществляющем перевозку, а также иной информации. Теперь будет определен специальный срок хранения для таких документов: в течение трех лет с момента окончания исполнения договора транспортной экспедиции. На текущий момент хранение определяется исходя из общих положений о сроках хранения документов организаций и составляет пять лет.

При этом, экспедитор будет обязан предоставлять уполномоченным государственным органам доступ к используемым информационным системам и (или) базам данных, что позволит упростить таможенным органам процесс сбора информации и документов по осуществленной перевозке в рамках контроля таможенной стоимости товаров.

За неисполнение этих требований также будет предусмотрена ответственность. В частности, законопроектом О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливается штраф за неисполнение экспедитором установленной законодательством Российской Федерации обязанности хранить и (или) предоставлять уполномоченным государственным органам информацию в размере от одной тысячной до трех тысячных размера суммы выручки, полученной от оказания экспедиционных услуг за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявления административного правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по оказанию экспедиционных услуг в предшествующем календарном году.

Сейчас законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности» находится на рассмотрении. После принятия его в первом чтении обозначен срок представления поправок – 16.10.2024 г. Информации о дальнейшем его движении нет.

Однако принятие в первом чтении законопроекта о дополнении санкций в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, устанавливающего ответственность за нарушения в области нововведений в транспортно-экспедиционной деятельности, может означать, что уже скоро мы можем увидеть изменения в Федеральном законе «О транспортно-экспедиционной деятельности» от 30.06.2003 № 87-ФЗ.

Фото: ГТК «Русмарин», souzveche.ru

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