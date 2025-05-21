Поставщиков бункерного топлива внесут в реестр

Сенаторы одобрили Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулирующий порядок ведения реестра поставщиков бункерного топлива.

Как сообщает пресс-служба Совфеда, законодательство дополняется новой терминологией: введены определения понятий «бункерное топливо», «бункеровка судна» и «поставщик бункерного топлива». Под «бункерным топливом» понимается специализированное топливо, предназначенное для эксплуатации судов, передвигающихся по внутренним водным путям и морским маршрутам.

Согласно документу, Росморречфлот наделяется полномочиями по созданию, ведению и обновлению реестра поставщиков бункерного топлива, включая внесение соответствующих сведений, их изменения и исключение.

«Реестр включает информацию о компаниях-поставщиках бункерного топлива, оказывающих услуги по снабжению судов топливом в морских портах Российской Федерации в целях торгового судоходства. Документ оформляется в электронном виде, доступен общественности и публикуется на официальном ресурсе Росморречфлота», – отмечают в Совфеде.

Фото: БалтБункер