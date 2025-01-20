Международный морской терминал в Пионерском принял первый паром из Санкт-Петербурга. Грузопассажирский паром «Антей», который вышел в первый рейс из морского порта Пассажирский порт Санкт-Петербург, 18 января прибыл в морской порт Калининград на международный морской терминал в районе г. Пионерский Калининградской области, сообщает пресс-служба «Росморпорта». Паром перевез пассажиров и 17 единиц накатной техники.

С мая 2024 года паром работал на линии морской порт Усть-Луга – морской порт Калининград. «Смена порта отправления позволит упростить логистику, в первую очередь сделать перевозки более доступными для владельцев личного автотранспорта и пассажиров, путешествующих без автомобиля», — говорится в пресс-релизе.

Из морского порта Калининград паром, по предварительным данным, он перевезет 10 пассажиров и 32 единицы автотранспорта, в том числе 26 прицепов, 2 автофуры, 4 легковых автомобиля. Следующий рейс из Санкт-Петербурга намечен на 23 января 2025 года.

Планируется, что в дальнейшем рейсы парома с выходом из Санкт-Петербурга и прибытием в Пионерский, а также обратные рейсы будут производиться на регулярной основе с частотой один раз в неделю.

Универсальный двухпалубный паром «Антей» типа Ro-Pax способен перевозить накатную технику и пассажиров. На обеих палубах могут разместиться до 94 автопоездов. На судне 59 кают для 149 пассажиров.

Одновременно с прибытием парома «Антей» в Пионерский на железнодорожном паромном комплексе в Балтийске Калининградской области осуществлены погрузочно-разгрузочные работы на автомобильно-железнодорожном пароме «Маршал Рокоссовский», курсирующем на линии морской порт Усть-Луга – морской порт Калининград. Таким образом, в настоящее время портовая инфраструктура Калининградской области может параллельно принимать два крупнотоннажных парома.

Ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса международного морского терминала в Пионерском в августе 2024 года существенно увеличил провозные мощности паромной переправы. После завершения строительства и ввода строящихся объектов терминала в эксплуатацию комплекс сможет принимать грузопассажирские и круизные суда. Пропускная способность терминала при выходе на расчетные мощности составит до 225 тыс. пассажиров и до 80 тыс. единиц накатной техники в год.

В настоящее время реализация проекта по строительству международного морского терминала продолжается. На данный момент под контролем ФКУ «Ространсмодернизация» на объекте ведется строительство инфраструктуры, а именно причала № 2, оградительных сооружений, вспомогательных зданий и сооружений, расположенных на береговой части терминала. За счет средств ФГУП «Росморпорт» осуществляется строительство здания пассажирского терминала, радиорелейной мачты, ливневой канализации, систем оснащения транспортной безопасности и разработка рабочей документации по данным сооружениям.

Фото: «Росморпорт»