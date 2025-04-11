Ретропоезд доставлен на пароме в Калининград

В рамках мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, паром «Маршал Рокоссовский», работающий на линии Усть-Луга – Балтийск, доставил в Калининградскую область паровоз серии Л-2344. Об этом сообщает пресс-служба «Оборонлогистики».

«Ежегодно накануне Дня Победы Российские железные дороги запускают по всей стране исторические составы на паровой тяге. Маршруты ретропоездов меняются, добавляются все новые станции. В Калининградскую область ретропоезд традиционно доставляется на пароме», – говорится в пресс-релизе.

Как отмечают в «Оборонлогистике», паровозы, участвующие в акции, являются действующими экспонатами из музеев железнодорожной техники и непосредственными участниками событий военных лет. Они выполняли важные задачи по доставке эшелонов, военной техники, были задействованы в перевозке продовольствия и раненых.

Легендарный Л-2344, созданный в конце Великой Отечественной войны, получил официальное название «Победа» и стал наиболее массовым в производстве и экономичным советским паровозом. Он широко применялся в послевоенные годы в ходе восстановительных работ и на строительстве новых промышленных объектов в разных регионах страны.

Сегодня паровозы серии Л-2344 преимущественно задействованы на экскурсионных и туристических маршрутах.

Фото: «Оборонлогистика»