Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Запущен в эксплуатацию цех корпусных производств Жатайской судоверфи
28.04.2025

Запущен в эксплуатацию цех корпусных производств Жатайской судоверфи

    • Старт опытной эксплуатации цеха корпусных производств Жатайской судоверфи дал глава Якутии Айсен Николаев. Об этом SeaNews рассказали в пресс-центре представительства Республики Саха (Якутия) в Москве.

    «В планах развития транспортной инфраструктуры региона — существенное обновление грузового и пассажирского флота. Возродить судостроение позволит Жатайская судоверфь. Её производственная мощность предусматривает строительство до 10 мелкосидящих речных судов различных типов и назначений», — отметил глава региона.

    Первым судном, которое будет заложено на верфи, станет несамоходная трюмная баржа класса «река-море» для ПАО «ЛОРП». Также в этом году здесь начнут строить первый паром и разборный мост.

    Проект реализуется на территории ТОР «Якутия» с привлечением частных инвестиций при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, которая обеспечила объект всей необходимой инженерной инфраструктурой: электричеством, газом, теплом, водой и системой водоотведения.

    Общая сумма вложений составит более 8 млрд рублей, в том числе средств федерального и республиканского бюджетов, средств АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)», а также кредитных средств.

    Напомним, строительство Жатайской судоверфи началось в 2019 году на базе Жатайского судоремонтного завода ПАО «ЛОРП». Полный ввод Жатайской судоверфи в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2025 года. Предприятие станет опорной базой для модернизации речного флота и устойчивого северного завоза в арктические регионы.

    Фото Андрея Сорокина, ЯСИА


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.03.2025
    Строить суда на корейских верфях будут узбеки
    В условиях дефицита рабочей силы Южная Корея привлекает иностранных рабочих.
    КадрыСудостроениеУзбекистанЮжная Корея
    0
    14.02.2025
    Грузопассажирский паром для Дальнего Востока сдадут в этом году
    Судно будет курсировать между портами Камчатки, Сахалина, Приморья, Магаданской области и Курильских островов.
    грузопассажирский паромДальний ВостокРосморречфлотСудостроение
    0
    23.04.2025
    Выведен из цеха последний блок дока-понтона «Амурец»
    Специалисты Амурского судостроительного завода ОСК осуществили вывод из цеха восьмого, заключительного блока строящегося спускового дока-понтона «Амурец» проекта 65911.
    Амурский судостроительный заводДокОСКСудостроение
    0
    03.02.2025
    Первое судно на Жатайской судоверфи
    Начнут строить к концу первого квартала этого года
    Жатайская судоверфьСудостроениеЯкутия
    0
    18.02.2025
    «Океанский морской флот. Made in Russia?» -2
    Желания и возможности не всегда совпадают
    C-Shippingбизнес-завтракРоссияСудостроение
    0
    11.03.2025
    CMA CGM рассматривает возможность строить контейнеровозы в США
    Перевозчик собирается приспособиться к любым решениям Трампа
    CMA CGMКонтейнеровозыСудостроениеСША
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    28.04.2025 Крупные линии продолжают заказывать контейнеровозы
    28.04.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 17 неделя 2025
    25.04.2025 Новый сервис из Китая на Дальний Восток
    25.04.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2025: экспорт в плюсе, импорт в минусе
    24.04.2025 Первый судозаход FESCO в Индонезию
    24.04.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    25.04.2025 Еврокомиссия требует от всех судов подтверждения страховки
    22.04.2025 Назначение в ФТС
    11.04.2025 Новая зона контроля выбросов
    11.04.2025 Назначен начальник Управления товарной номенклатуры ФТС
    11.04.2025 Назначение в ФТС: начальник ГУТКПВТ
    04.04.2025 Назначен начальник Астраханской таможни
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •