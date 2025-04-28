Запущен в эксплуатацию цех корпусных производств Жатайской судоверфи

Старт опытной эксплуатации цеха корпусных производств Жатайской судоверфи дал глава Якутии Айсен Николаев. Об этом SeaNews рассказали в пресс-центре представительства Республики Саха (Якутия) в Москве.

«В планах развития транспортной инфраструктуры региона — существенное обновление грузового и пассажирского флота. Возродить судостроение позволит Жатайская судоверфь. Её производственная мощность предусматривает строительство до 10 мелкосидящих речных судов различных типов и назначений», — отметил глава региона.

Первым судном, которое будет заложено на верфи, станет несамоходная трюмная баржа класса «река-море» для ПАО «ЛОРП». Также в этом году здесь начнут строить первый паром и разборный мост.

Проект реализуется на территории ТОР «Якутия» с привлечением частных инвестиций при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, которая обеспечила объект всей необходимой инженерной инфраструктурой: электричеством, газом, теплом, водой и системой водоотведения.

Общая сумма вложений составит более 8 млрд рублей, в том числе средств федерального и республиканского бюджетов, средств АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)», а также кредитных средств.

Напомним, строительство Жатайской судоверфи началось в 2019 году на базе Жатайского судоремонтного завода ПАО «ЛОРП». Полный ввод Жатайской судоверфи в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2025 года. Предприятие станет опорной базой для модернизации речного флота и устойчивого северного завоза в арктические регионы.

Фото Андрея Сорокина, ЯСИА