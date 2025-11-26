Информационно-аналитическое агентство
Заложен новый сухогруз проекта RSD59
26.11.2025

    • На производственной площадке завода ОСК «Красное Сормово» состоялась церемония закладки четвертого в этом году серийного сухогруза проекта RSD59, сообщили SeaNews в Объединенной судостроительной корпорации.

    Закладка судна прошла в цехе корпусо-сборочного производства. В дальнейшем эта секция будет передана на стапель для формирования корпуса судна.

    Рабочая конструкторская документация судна выполнена Волго-Каспийским конструкторским бюро ОСК. Самоходное сухогрузное однопалубное судно проекта RSD59 морского и смешанного (река-море) плавания класса «Волго-Дон макс» оснащено двумя грузовыми трюмами и двумя полноповоротными ВРК. Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

    Проект RSD59 зарекомендовал себя как один из наиболее востребованных в сегменте грузоперевозок благодаря своей универсальности и надежности, отметили в ОСК. Сухогрузы данного проекта оснащены современными технологиями, обеспечивающими высокую эффективность и безопасность эксплуатации. Они способны работать как на морских, так и на внутренних водных путях, включая ограниченные районы плавания.

    По итогам масштабной модернизации завод ОСК «Красное Сормово» существенно расширит свои производственные мощности и перейдет на крупноблочное серийное строительство. В перспективе это позволит предприятию выпускать до 20 сухогрузов в год.

    Фото: ОСК


    




