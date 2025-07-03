Танкер-химовоз класса «река-море» вышел в Волгоградское водохранилище

Для проведения испытаний

Танкер-химовоз «ВОЛГОТРАНС — 2502», строящийся на производственной площадке «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта ОСК, приступил к семидневным ходовым испытаниям. Об этом SeaNews рассказали в ОСК.

Команда проведет оценку скоростных и маневренных характеристик судна, а также определит расход топлива и масла. Будет проверена работа топливной и котельной систем, а также систем охлаждения в процессе хода.

Кроме того, на различных глубинах в Волгоградском водохранилище осуществят демонстрационный выброс и подъём якорей, а также отработают тревожные сигналы и процедуры покидания танкера-химовоза в аварийной ситуации с использованием дежурной и спасательной шлюпок. Запланирована также проверка безвахтенного 24-часового режима на соответствие требованиям класса автоматики «А».

Танкер-химовоз проекта RST-25/7 — это новый класс танкеров «река-море» с повышенным классом экологической безопасности и автоматизации. Судно с шестью грузовыми танками предназначено для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе бензина, без ограничения по температуре вспышки, с обеспечением перевозки груза при поддержании температуры 60ºС, а также растительных масел и химических грузов. Имеется возможность одновременно перевозить грузы двух разных сортов.

Судно «ВОЛГОТРАНС-2502» полностью соответствует международным требованиям для перевозки нефтепродуктов, включая двухотсечную непотопляемость, и удовлетворяет габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго-Балтийского пути.

Основные характеристики проекта:

длина — 139,99 м,

ширина — 16,60 м,

осадка в море/реке — 4,175 / 3,60 м,

дедвейт в море (Т=4,175) / в реке (Т=3,60) — 6613 / 5132 т,

мощность и тип ГД — 2 х 1200 кВт, скорость хода — 10,5±0,3 узлов.

Фото: ОСК