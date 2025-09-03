Новый сухогруз для Каспия

На производственной площадке «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта ОСК приступили к выполнению пуско-наладочных работ и швартовным испытаниям на сухогрузном судне проекта RSD 49 «Каспийский берег».

Как сообщили SeaNews в Объединенной судостроительной корпорации, в ходе испытаний специалисты завода проведут проверку работы основных общесудовых систем и систем главной энергетической установки. Параллельно с пуско-наладочными работами продолжится обустройство и отделка жилых и служебных помещений теплохода.

Универсальные сухогрузы проекта RSD 49 предназначены для транспортировки генеральных, навалочных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов, а также опасных грузов в Каспийском море, а также в Средиземном, Черном, Балтийском, Белом и Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и в Ирландское море зимой.

Уникальной особенностью судна данного проекта является наличие большого среднего трюма длиной 52 м, который позволяет перевозить негабаритные грузы.

Сухогруз строится по заказу ПАО «Астраханский порт» и будет эксплуатироваться на Каспии.

Основные характеристики проекта:

Длина габаритная – 139,95 м;

Ширина расчетная – 16,6 м;

Высота борта – 6 м;

Дедвейт в реке при осадке 3,60 м – 4 520 тонн;

Дедвейт в море при осадке 4, 70 м – 7 510 тонн;

Количество трюмов – 3;

Объем грузовых трюмов – 10 921 м³;

Объем балластных цистерн – 3 959 м³;

Мощность ГД – 2 x 1200 кВт;

Экипаж – 10 / 13 человек.

Фото: ОСК