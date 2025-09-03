Новый сухогруз для Каспия

На производственной площадке «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта ОСК приступили к выполнению пуско-наладочных работ и швартовным испытаниям на сухогрузном судне проекта RSD 49 «Каспийский берег».
Как сообщили SeaNews в Объединенной судостроительной корпорации, в ходе испытаний специалисты завода проведут проверку работы основных общесудовых систем и систем главной энергетической установки. Параллельно с пуско-наладочными работами продолжится обустройство и отделка жилых и служебных помещений теплохода.
Универсальные сухогрузы проекта RSD 49 предназначены для транспортировки генеральных, навалочных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов, а также опасных грузов в Каспийском море, а также в Средиземном, Черном, Балтийском, Белом и Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и в Ирландское море зимой.
Уникальной особенностью судна данного проекта является наличие большого среднего трюма длиной 52 м, который позволяет перевозить негабаритные грузы.
Сухогруз строится по заказу ПАО «Астраханский порт» и будет эксплуатироваться на Каспии.
Основные характеристики проекта:
- Длина габаритная – 139,95 м;
- Ширина расчетная – 16,6 м;
- Высота борта – 6 м;
- Дедвейт в реке при осадке 3,60 м – 4 520 тонн;
- Дедвейт в море при осадке 4, 70 м – 7 510 тонн;
- Количество трюмов – 3;
- Объем грузовых трюмов – 10 921 м³;
- Объем балластных цистерн – 3 959 м³;
- Мощность ГД – 2 x 1200 кВт;
- Экипаж – 10 / 13 человек.
