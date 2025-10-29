Новый сухогруз «Борис Королев» отправился в первый рейс

Сухогруз стал четвертым судном смешанного плавания проекта RSD71. Суда класса «река-море» подходят для транспортировки грузов различных типов и размеров, могут доставлять грузы в труднодоступные порты, оптимизируя маршрут с помощью речных и морских путей. Все суда этой серии приступили к работе в 2025 году.

Проект сухогруза разработан Морским инженерным бюро и является продолжением проекта RSD59. Основное преимущество RSD71 перед другими современными судами – его универсальность, гарантирующая эффективную работу как в море с дедвейтом 7170 тонн, так и в реке с дедвейтом 4380 тонн. Конструкция сухогруза позволяет расширить географию перевозок и доставлять грузы в порты, куда по своим габаритам не могут заходить суда проекта RSD59.

Как сообщили в Волжском пароходстве, новый теплоход отвечает современным экологическим стандартам Международной морской организации (IMO) в части сокращения выбросов в атмосферу. Его двигатели оснащены системой очистки выхлопных газов, уменьшающей выбросы оксидов азота (NOx), которая соответствует требованиям стандарта Tier III международной конвенции МАРПОЛ.

Сухогруз оборудован передовыми системами автоматизации и поддержки судовождения, в том числе системой IP-телефонии и терминалом спутниковой связи VSAT.

Перед первым рейсом экипаж провел тестирование всех судовых систем. Оформлены необходимые разрешительные документы, судно обеспечено топливом и снабжением.

