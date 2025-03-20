Первый рейс нового сухогруза «Конструктор Егоров»

Головное судно проекта RSD71 Волжского пароходства вышло после погрузки из порта Азов. Универсальный проект, разработанный Морским инженерным бюро, обеспечит эффективную работу сухогруза как в море, с дедвейтом почти 7,2 тыс. тонн, так и на реке с дедвейтом порядка 4,4 тыс. тонн, сообщает пресс-служба Росморрречфлота. Длина судна – 120 м, что позволяет расширить номенклатуру портов погрузки и выгрузки.

Перед первым рейсом сухогруза экипаж провел тестирование всех судовых систем, были оформлены необходимые разрешительные документы, выполнены работы по обеспечению судна топливом и снабжением.

«Первому теплоходу проекта RSD71 присвоено имя «Конструктор Егоров» в честь основателя Морского инженерного бюро – доктора технических наук, проектировщика судов и идеолога отечественного судостроения Геннадия Егорова, с которым Волжское пароходство активно и плодотворно работало на протяжении многих лет и реализовало множество совместных проектов», – говорится в сообщении.

«Конструктор Егоров» отвечает современным экологическим стандартам Международной морской организации (IMO) в части сокращения выбросов в атмосферу. Его двигатели оснащены системой очистки выхлопных газов, уменьшающей выбросы оксидов азота (NOx), которая соответствует требованиям стандарта Tier III международной конвенции МАРПОЛ. Кроме того, сухогруз оснащен передовыми системами автоматизации и поддержки судовождения, в том числе терминалом спутниковой связи VSAT.

Как отмечают в Росморрречфлоте, грузоперевозки судами типа «река-море» имеют большой потенциал и востребованы во многих странах мира. Доставка грузов судами смешенного плавания исключает дополнительную перевалку, сокращает время оборота транспортного средства, тем самым снижает транспортные расходы.

Фото: Росморречфлот