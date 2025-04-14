Первый рейс атомного ледокола «Якутия» планируется 15 апреля

13 апреля на базе ФГУП «Атомфлот» (предприятие Госкорпорации «Росатом») состоялась торжественная церемония прихода в порт приписки Мурманск третьего серийного универсального атомного ледокола «Якутия». Накануне вечером атомоход ошвартовался у причалов базы ФГУП «Атомфлот». Как сообщает пресс-служба предприятия, переход из Санкт-Петербурга занял шесть суток.

«Универсальный атомный ледокол «Якутия» готов к работе в акватории Северного морского пути, – отметил и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Яков Антонов. – Планируем, что 15 апреля судно выйдет в свой первый рабочий рейс. Экипажу ледокола предстоит работать в Енисейском районе Карского моря. Сейчас в акватории Севморпути завершается период нарастания льда. Атомный ледокол «Якутия» будет иметь прекрасную возможность для демонстрации всех своих главных технических преимуществ: мощности, маневренности и двухосадочности».

За время перехода из Санкт-Петербурга в порт приписки Мурманск универсальный атомный ледокол «Якутия» прошел через Балтийское, Северное, Норвежское и Баренцево море. Атомоход преодолел почти 2,5 тыс. морских миль со средней скоростью 16 узлов.

После завершения подготовки судна в рейс, приема снабжения и провизии, серийный универсальный атомный ледокол «Якутия» возьмет курс в направлении Енисейского района Карского моря.

Серийный универсальный атомный ледокол «Якутия» заложен по заказу Госкорпорации «Росатом» 26 мая 2020 года. Спуск на воду атомохода состоялся 22 ноября 2022 год. Торжественная церемония поднятия государственного флага РФ на СУАЛ «Якутия» — 28 декабря 2024 года. Крестной матерью судна стала заместитель председателя правительства РФ Виктория Валериевна Абрамченко.

Основные характеристики СУАЛ «Якутия» проекта 22220:

длина – 173,3 м (160 м по КВЛ);

ширина – 34 м (33 м по КВЛ);

высота борта – 15,2 м;

мощность – 60 МВт (на валах);

скорость хода – 22 узла (по чистой воде);

осадка – 10,5 м / 9,03 м;

максимальная ледопроходимость – до 3 м;

водоизмещение – 33,5 тыс. тонн;

расчетный срок службы – 40 лет;

численность экипажа – 54 человек.

В период с 2020 по 2024 год введены в эксплуатацию время введены в эксплуатацию универсальные атомные ледоколы «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия». За время эксплуатации эти атомоходы подтвердили свои технические характеристики. Высокую эффективность продемонстрировала реакторная установка РИТМ-200 с интегрированной компоновкой парогенерирующего блока.

При строительстве УАЛ использованы инновационные решения, которые ранее не применялись на судах с ядерными энергетическими установками. Атомные ледоколы оснащены реакторной установкой нового поколения «РИТМ-200». Она спроектирована инженерами «Росатома» в нижегородском конструкторском бюро «ОКБМ Африкантов», а подмосковное предприятие госкорпорации «ЗИО-Подольск» обеспечило производство и поставку основного оборудования установки «РИТМ-200». «Важно отметить, что этот полностью отечественный продукт не имеет зарубежных аналогов и отвечает современным тенденциям развития мировой атомной энергетики», — говорится в пресс-релизе.

В «Росатоме» отмечают, что российские арктические проекты адаптируются к внешнеполитическому давлению, это видно по рекордным объемам грузов. В 2024 году объем грузоперевозок по Севморпути составил 37,9 млн тонн, что более чем на 1,6 млн тонн больше, чем в 2023 году. Кроме того, было совершено рекордное количество транзитных рейсов – 92, и поставлен рекорд по транзитным грузам – более 3 млн тонн. Это почти в 1,5 раза больше, чем в 2023 году.

Важнейшая задача на ближайшие годы — обеспечить круглогодичную навигацию по СМП. С этой целью по заказу Росатома ведется строительство новых атомных ледоколов.

Сегодня на производственной площадке АО «Балтийский завод» ведется строительство 4-го серийного универсального атомного ледокола «Чукотка», 5-го серийного универсального атомного ледокола «Ленинград».

В этом году состоится закладка 6-го серийного универсального атомного ледокола «Сталинград».

В июле 2020 года на судостроительной верфи «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510. Головному судну этого проекта присвоено название «Россия».

20 декабря на площадке АО «Балтийский завод» состоялась закладка многофункционального судна атомно-технологического обслуживания «Владимир Воробьев» проекта 22770. Ввод в эксплуатацию 2029 год. Это судно обеспечит полный комплекс работ по перезарядке ядерных энергетических установок универсальных атомных ледоколов и головного атомного ледокола «Россия».

Фото: «Росатомфлот»