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Новый атомный ледокол «Якутия» обеспечил первую проводку судна
21.04.2025

Новый атомный ледокол «Якутия» обеспечил первую проводку судна

    • 19 апреля третий серийный универсальный атомный ледокол «Якутия» ФГУП «Атомфлот» завершил проводку теплохода «Григорий Шелихов», сообщается в телеграм-канале «Атомфлота».

    «Это был первый рабочий рейс атомохода с момента ввода в эксплуатацию: 18 апреля на кромке льдов мыса Желания ледокол взял под проводку судно, операция завершилась в районе бухты Север Енисейского залива, в общей сложности атомоход прошел по маршруту 367 морских миль», — говорится в сообщении.

    «Поздравляю экипаж атомного ледокола “Якутия” с успешным завершением первой проводки судна, – отметил и. о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Яков Антонов. – Атомоход продемонстрировал отличную работу в Карском море и в Енисейском заливе. Толщина льда по маршруту составляла до одного метра».

    Фото: «Росатомфлот»


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